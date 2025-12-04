Орешкин спрогнозировал рост товарооборота с Индией до сотен миллиардов долларов

Tекст: Ольга Иванова

Россия и Индия могут достичь объемов торгового оборота в сотни миллиардов долларов ежегодно в ближайшие 20-30 лет, передает ТАСС. Об этом заявил Максим Орешкин, заместитель главы администрации президента России, в ходе выступления на российско-индийском бизнес-форуме, который организовали Фонд Росконгресс и Федерация индийских торгово-промышленных палат.

«Мы должны говорить о сумме, превращающей в перспективе 20-30 лет сотни миллиардов долларов ежегодного товарооборота товарами и услугами. Мы должны над этим работать, закладывать фундамент для этих взаимоотношений сейчас, здесь и сегодня. Что на самом деле и делается», – отметил Орешкин.

