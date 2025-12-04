Орешкин указал на недостаточные поставки неэнергетических товаров из Индии

Tекст: Ольга Иванова

Выступая на форуме, организованном Фондом Росконгресс и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI), Орешкин отметил динамичный рост двустороннего товарооборота, который превысил 60 млрд долларов и движется к отметке в 70 млрд долларов. При этом, по его словам, существующий объем неэнергетической составляющей торговли не соответствует статусу России и Индии как четвертой и третьей экономик мира соответственно.

«Возможности Индии в отношении поставок в Россию явно используются недостаточно. Очевидно, что объем неэнергетической торговли между нами этому статусу не соответствует», – подчеркнул представитель Кремля.

Одной из ключевых задач для достижения качественно нового уровня сотрудничества Орешкин назвал развитие прямых контактов между предприятиями. Он указал на недостаток горизонтальных связей между бизнесами, необходимых для формирования стратегических, долгосрочных отношений и устойчивых цепочек поставок.

Российская сторона, со своей части, готова обеспечить благоприятные условия для выхода индийских товаров и услуг на российский рынок, а также содействовать в решении вопросов по расчетам, логистике и сертификации.

Орешкин также выразил уверенность в том, что Индия, являясь одним из ключевых драйверов глобальной экономики, в ближайшие десятилетия станет лидером мирового роста. Российская делегация, по его словам, рассматривает наращивание закупок в Индии как стратегический выбор для развития отношений между двумя крупнейшими экономиками.

Накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин вечером 4 декабря начнет работу в Индии встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин планирует посетить Индию для подтверждения прочности оборонных и энергетических связей между странами на фоне американского давления из-за торговли нефтью. Россия стремится укреплять стратегическое партнерство с Китаем и Индией.