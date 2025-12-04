Банк UBS сообщил о росте числа миллиардеров в мире

UBS: Число долларовых миллиардеров в мире в 2025 году выросло на 9%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Количество долларовых миллиардеров в мире достигло 2919, пишет РИА «Новости». За год их число увеличилось на 8,8%, что составляет 237 новых сверхбогатых человек. UBS отмечает, что 2059 миллиардеров сколотили состояния самостоятельно, что значительно больше, чем тех, кто получил богатство по наследству (860 человек).

По информации UBS, новую вершину достигло и общее состояние миллиардеров, увеличившись на 13% до 15,8 трлн долларов. «На фоне общего роста цен на акции технологических компаний и финансовые активы, несмотря на волатильность, совокупное состояние миллиардеров достигло нового максимума», – сообщили в банке.

Наибольшее количество миллиардеров зафиксировано на американских континентах – 1052, из них 924 живут в США. Их чистое состояние выросло до 7,5 трлн долларов, что на 15,5% больше прошлогоднего результата. В Азиатско-Тихоокеанском регионе теперь 1036 миллиардеров, где больше всего китайцев (597) и индусов (188), а их общий капитал вырос до 4,2 трлн долларов.

В Западной Европе число миллиардеров достигло 547, лидируют среди них немцы (156) и британцы (91). Состояние миллиардеров региона выросло до 2,9 трлн долларов, прирост составил 6,7%. На Ближнем Востоке и в Африке зафиксировано 91 миллиардера – на 26,4% больше, чем год назад, а их богатство увеличилось на 34% до 454,5 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, основательница Wildberries вошла в рейтинг богатейших женщин мира. Количество миллионеров в Москве за последние десять лет снизилось на 25%. В России общее число долларовых миллионеров также уменьшилось.