Лут: Жители России и Индии всегда будут накормлены вкусной и хорошей едой

Tекст: Ольга Иванова

Россия и Индия продолжат укреплять сотрудничество в агропромышленной сфере, чтобы жители обеих стран всегда могли рассчитывать на качественные и вкусные продукты, передает РИА «Новости».

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут подчеркнула во время Российско-индийского бизнес-форума в Нью-Дели: «Благодаря нашей дружбе, дружбе наших отраслей, дружбе двух лидеров – президента Путина и премьер-министра Моди – мы уверены, что каждый гражданин России и Индии всегда будет накормлен вкусной и хорошей едой».

По словам Лут, страны движутся одним курсом в агропромышленном комплексе, главной задачей она назвала обеспечение собственной продовольственной безопасности. Индия полностью обеспечивает себя основными видами продукции, Россия также достигла необходимых показателей. Между тем, с учетом особенностей географии не все товары производятся одновременно в обеих странах, что открывает взаимные перспективы в торговле и развитии импорта.

Министр отдельно отметила яркий пример сотрудничества: Индия – крупнейший производитель и экспортер креветок, и каждая пятая креветка, съедаемая в России, поступает именно из Индии. В прошлом году Россия потребила около 100 тыс. тонн креветок, из которых 20 тыс. тонн привезено с Индии. В стране уже работают 115 предприятий по переработке индийской рыбной продукции, из них 65 специализируются на креветках.

Заявленный форум организован фондом «Росконгресс» и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI) и проходит в Нью-Дели 4-5 декабря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин планирует посетить Индию для подтверждения прочности оборонных и энергетических связей между странами на фоне американского давления из-за торговли нефтью. Россия стремится укреплять стратегическое партнерство с Китаем и Индией.