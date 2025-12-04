Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.0 комментариев
Цивилева наградила лауреатов премии #МыВместе
В Москве наградили лауреатов международной премии #МыВместе, где более 10 тыс. участников представили инициативы поддержки участников СВО и их семей, награды вручила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Цивилева приняла участие в церемонии награждения международной премии #МыВместе, говорится в ее Telegram-канале.
Она вручила награды победителям номинации «Герои нашего времени» и подчеркнула, что премия объединяет людей с неравнодушными сердцами, что, по ее словам, отражает национальные ценности страны.
Особое внимание было уделено героизму и самоотверженности лауреатов: Цивилева отметила, что сейчас чествуют тех, кто соединяет подвиги прошлых лет с проявлениями мужества в настоящем и помогает защитникам Отечества и их семьям.
Победителем первой степени стал нижегородский проект «Цех 52», объединяющий более 500 волонтеров, разрабатывающих технологии для спасения жизней бойцов в зоне спецоперации.
Вторую степень получила молодежная инициатива «Послезавтра» из Москвы, поддерживающая социализацию подростков в новых регионах и запускающая специальные смены для детей защитников.
Третьей степени удостоилась программа «СВОй бизнес», направленная на помощь в адаптации и развитии предпринимательства среди ветеранов спецоперации и их семей.
Цивилева выразила благодарность организаторам, отмечая значимый вклад в развитие общества и будущее страны.