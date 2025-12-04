Цивилева наградила лауреатов премии #МыВместе

Tекст: Ольга Иванова

Цивилева приняла участие в церемонии награждения международной премии #МыВместе, говорится в ее Telegram-канале.

Она вручила награды победителям номинации «Герои нашего времени» и подчеркнула, что премия объединяет людей с неравнодушными сердцами, что, по ее словам, отражает национальные ценности страны.

Особое внимание было уделено героизму и самоотверженности лауреатов: Цивилева отметила, что сейчас чествуют тех, кто соединяет подвиги прошлых лет с проявлениями мужества в настоящем и помогает защитникам Отечества и их семьям.

Победителем первой степени стал нижегородский проект «Цех 52», объединяющий более 500 волонтеров, разрабатывающих технологии для спасения жизней бойцов в зоне спецоперации.

Вторую степень получила молодежная инициатива «Послезавтра» из Москвы, поддерживающая социализацию подростков в новых регионах и запускающая специальные смены для детей защитников.

Третьей степени удостоилась программа «СВОй бизнес», направленная на помощь в адаптации и развитии предпринимательства среди ветеранов спецоперации и их семей.

Цивилева выразила благодарность организаторам, отмечая значимый вклад в развитие общества и будущее страны.