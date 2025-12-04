Выстраивая тесные связи с Индией, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны.0 комментариев
Американская компания eBay зарегистрировала в России два товарных знака с собственными логотипами сразу по восьми классам международной классификации товаров и услуг.
Американская компания eBay зарегистрировала в России два товарных знака с собственными логотипами, передает ТАСС.
Сообщается, что заявки в Роспатент были поданы 19 сентября 2024 года из США.
Два товарных знака охватывают восемь классов международной классификации товаров и услуг, включая сферу онлайн-торговли, развлечения, а также сопутствующие области. Согласно заявке, их действие будет действовать до 19 сентября 2034 года.
Напомним, что в марте 2022 года eBay объявила о приостановке всех транзакций с российскими адресами. Компания объяснила это прекращением работы основных платежных провайдеров на территории России.
