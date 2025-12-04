eBay зарегистрировала два новых товарных знака в России

eBay зарегистрировала в России два товарных знака по восьми классам МКТУ

Tекст: Мария Иванова

Американская компания eBay зарегистрировала в России два товарных знака с собственными логотипами, передает ТАСС.

Сообщается, что заявки в Роспатент были поданы 19 сентября 2024 года из США.

Два товарных знака охватывают восемь классов международной классификации товаров и услуг, включая сферу онлайн-торговли, развлечения, а также сопутствующие области. Согласно заявке, их действие будет действовать до 19 сентября 2034 года.

Напомним, что в марте 2022 года eBay объявила о приостановке всех транзакций с российскими адресами. Компания объяснила это прекращением работы основных платежных провайдеров на территории России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Visa подала заявки на регистрацию трех новых товарных знаков в России.

Disney продлил права на свои товарные знаки в России еще на десять лет.

Роспатент зарегистрировал товарный знак искусственного интеллекта Google.