Осужденного за угрозы убийством россиянина депортировали из Таиланда

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, россиянин, находившийся в международном розыске и осужденный за угрозу убийством и нанесение телесных повреждений сожительнице, депортирован из Таиланда, передает РИА «Новости». Волк сообщила, что в аэропорту Бангкока представители компетентных органов Таиланда передали разыскиваемого российским полицейским.

Следствие установило, что в 2021 году мужчина на почве ревности угрожал убийством и нанес женщине многочисленные удары, используя нож, что привело к вреду средней тяжести для ее здоровья. Было возбуждено дело по статьям об угрозе убийством и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

После назначения наказания в виде направления в колонию-поселение фигурант не явился для отбывания срока и скрылся за границей. В июле был организован международный розыск, а оперативная информация позволила предположить его нахождение в Таиланде.

Волк отметила, что благодаря сотрудничеству по каналам Интерпола, а также содействию российского МВД в Таиланде и Камбодже, удалось получить сведения о местонахождении и задержании подозреваемого. После согласования с таиландскими правоохранителями мужчина был передан российской стороне для привлечения к уголовной ответственности.

