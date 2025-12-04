  • Новость часаСилы ПВО сбили 76 украинских БПЛА над регионами России и Черным морем
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    15 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    5 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Для прекращения войны на Украине нужен еще один поворот маховика

    Наверное, будет цинично предположить, что Трамп в очередной раз дает Москве время военным путем сузить пространство для Киева – в прямом и переносном смысле. А может и не цинично.

    2 комментария
    4 декабря 2025, 07:58 • Новости дня

    Осужденного за угрозы убийством россиянина депортировали из Таиланда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россиянин, находящийся в международном розыске и осужденный за угрозу убийством и нанесение телесных повреждений своей сожительнице, депортирован из Таиланда, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    По ее словам, россиянин, находившийся в международном розыске и осужденный за угрозу убийством и нанесение телесных повреждений сожительнице, депортирован из Таиланда, передает РИА «Новости». Волк сообщила, что в аэропорту Бангкока представители компетентных органов Таиланда передали разыскиваемого российским полицейским.

    Следствие установило, что в 2021 году мужчина на почве ревности угрожал убийством и нанес женщине многочисленные удары, используя нож, что привело к вреду средней тяжести для ее здоровья. Было возбуждено дело по статьям об угрозе убийством и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

    После назначения наказания в виде направления в колонию-поселение фигурант не явился для отбывания срока и скрылся за границей. В июле был организован международный розыск, а оперативная информация позволила предположить его нахождение в Таиланде.

    Волк отметила, что благодаря сотрудничеству по каналам Интерпола, а также содействию российского МВД в Таиланде и Камбодже, удалось получить сведения о местонахождении и задержании подозреваемого. После согласования с таиландскими правоохранителями мужчина был передан российской стороне для привлечения к уголовной ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обвиняемого в вымогательстве в особо крупном размере жителя Приморского края доставили из Таиланда в Россию для следственных действий. Вячеслав Филиппов задержан правоохранительными органами в Таиланде. Василия Смольникова, обвиняемого в присвоении более 17 млн рублей, депортируют из Таиланда в Россию.

    3 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин на форуме #МЫВМЕСТЕ вручил награду «Волонтер года-2025» Анне Плужниковой
    Путин на форуме #МЫВМЕСТЕ вручил награду «Волонтер года-2025» Анне Плужниковой
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин на форуме «Мы вместе» вручил премию «Волонтер года – 2025» Анне Плужниковой за ее вклад в ликвидацию последствий экологической катастрофы и благотворительную деятельность.

    Плужникова, несмотря на III группу инвалидности, приняла участие в устранении последствий экологической катастрофы в Анапе, где организовывала питание для спасателей и добровольцев. Ее заслуги были особо отмечены в номинации «Волонтер года», статуэтку ей вручил лично президент России, передает РИА «Новости».

    Форум посвящен вопросам добровольчества, благотворительности и социального партнерства в России. Мероприятие собрало около 20 тыс. участников из всех регионов России и 47 зарубежных стран. В рамках форума будет проведено более 70 мероприятий с участием свыше 300 российских и иностранных экспертов.

    На форуме также подведут итоги деятельности движения «Мы вместе» за последние пять лет. Помимо основной награды, 60 россиян получат знаки отличия «Доброволец России», а также начнется регистрация в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 10:10 • Новости дня
    Депутат Толстой разъяснил Politico красную линию России на переговорах по Украине

    Депутат Толстой: Соглашения по Украине невозможны в ущерб безопасности России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соглашения по Украине невозможны, если они будут наносить ущерб безопасности России, сообщил депутат Госдумы Петр Толстой.

    «Никакие решения не будут приняты, если это подорвет безопасность России. Это должно быть ясно понято», – подчеркнул депутат в комментарии Politico.

    По данным издания, накануне переговоров в Москве президент России Владимир Путин не демонстрировал признаков готовности изменить прежнюю позицию, требуя фактической капитуляции Украины, а Владимира Зеленского называл нелегитимным лидером, с которым нельзя заключать соглашения.

    Путин, выступая на ежегодном инвестиционном форуме, возложил ответственность за затянувшиеся мирные переговоры на Европу и намекнул на возможную эскалацию. Журналисты отмечают, что ни предыдущие переговоры в Стамбуле, ни августовский саммит на Аляске между Дональдом Трампом и Путиным, ни пять визитов Уиткоффа в Москву не привели к смягчению позиции Кремля.

    Politico также подчеркивает, что пока нет признаков того, что переговоры, которые прошли во вторник, приведут к изменениям в позиции Москвы.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что российская сторона получила от США еще четыре документа по Украине. Кроме того, Россия и США договорились не раскрывать суть переговоров в Кремле.

    Комментарии (6)
    3 декабря 2025, 20:44 • Видео
    Переговоры по Украине в Москве: главное

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 14:26 • Новости дня
    Верховный суд истребовал в кассации дело покупательницы квартиры Долиной
    Верховный суд истребовал в кассации дело покупательницы квартиры Долиной
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Материалы дела по оспариванию сделки по купле-продаже квартиры Ларисы Долиной запрошены Верховным судом на стадии кассации для дополнительного изучения, сообщила адвокат покупательницы жилья.

    Верховный суд России запросил материалы по делу, связанному с оспариванием сделки по продаже квартиры, которая была приобретена покупательницей Полиной Лурье у певицы Ларисы Долиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Лурье Светлану Свириденко.

    Свириденко пояснила, что решение истребовать материалы может указывать на выявление судьей Верховного суда возможных нарушений в вердиктах, вынесенных ранее судами нижестоящих инстанций. Теперь дело будет тщательно изучаться судьей, который примет решение о передаче вопроса на рассмотрение судебной коллегии Верховного суда.

    Эксперты отмечают, что такой шаг может означать вероятность пересмотра спора по существу. Решение Верховного суда также может существенно изменить ход дальнейших разбирательств между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Верховный суд России зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих судов по делу о спорной квартире Ларисы Долиной.

    Покупательница квартиры Полина Лурье добивается признания действительной сделки и передачи ей этого жилья.

    Адвокат Александр Бенхин ранее прогнозировал уголовные дела против пенсионеров из-за мошенничества с недвижимостью.

    Саму Долину пригласили принять участие в обсуждении проблем сделок со вторичным жильем в Госдуме 17 декабря.

    Концертный директор Сергей Пудовкин опроверг слухи о возможной «отмене» певицы и потребовал прекратить травлю в ее адрес.

    Напомним, все началось с того, что суд установил, что Долина заключила договор купли-продажи квартиры под давлением телефонных мошенников.

    Комментарии (26)
    3 декабря 2025, 18:42 • Новости дня
    В России раскупили «куртку Дмитриева» с цитатой Путина
    В России раскупили «куртку Дмитриева» с цитатой Путина
    @ Екатерина Шамарова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Куртка с гербом России и цитатой президента, в которой руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прогуливался с американской делегацией в Москве, мгновенно исчезла с прилавков, сообщили в национальном центре «Россия».

    Черная куртка, в которой глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев  во вторник прогуливался по Москве вместе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вызвала ажиотаж и была полностью раскуплена, сообщает РИА «Новости».

    Модель отличалась символикой Национального центра «Россия», гербом страны и цитатой президента России: «Россия – не та страна, которая чего-то боится!». На правом рукаве также заметна надпись «Россия».

    Как уточнили в пресс-службе Национального центра «Россия», спрос на куртку оказался настолько высок, что она исчезла из продажи в кратчайшие сроки. Представитель центра пообещал, что куртки снова поступят в розницу в ближайшем будущем. Стоимость популярной модели составляет около 24 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Кирилл Дмитриев также принял участие во встрече президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками – Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Он также показал Кушнеру и Уиткоффу Грановитую палату Кремля. А до этого Дмитриев назвал 2 декабря «важным днем для мира».

    Комментарии (9)
    3 декабря 2025, 11:20 • Новости дня
    Бельгия официально отвергла предложение ЕС об использовании активов России для кредита Украине
    Бельгия официально отвергла предложение ЕС об использовании активов России для кредита Украине
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Использование схемы «репарационного кредита» с экспроприацией российских активов для помощи Киеву несет высокий риск и является худшим способом помощи Украине, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево.

    Бельгия отвергла предложение Евросоюза использовать замороженные российские активы для предоставления кредитной поддержки Киеву, сообщает Bloomberg.

    Это заявление прозвучало накануне публикации законодательной инициативы Еврокомиссии, которая предусматривает применение около 210 млрд евро, заблокированных в качестве активов российского Центробанка, для обеспечения займов на Украине.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил в среду утром перед встречей глав МИД НАТО в Брюсселе: «Текст, который комиссия представит сегодня, не отвечает нашим опасениям удовлетворительным образом». По словам Прево, использование замороженных российских средств для финансирования Киева является худшим способом поддержки Украины.

    Еврокомиссия планирует продвигать законодательное решение по расходованию этих средств в ближайшие часы, однако позиция Бельгии рискнула осложнить согласование инициативы среди стран ЕС, итоговая сумма замороженных активов в значительной степени размещена именно на бельгийских финансовых платформах.

    Европейская комиссия планирует 3 декабря представить юридическое обоснование для конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево предлагает профинансировать Киев за счет общеевропейского займа, а не через экспроприацию активов России.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает обоснованными опасения Бельгии и призывает разделить риски такого шага между всеми странами ЕС.

    Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что в России сформировали официальную реакцию на возможность изъятия средств.

    Комментарии (3)
    3 декабря 2025, 17:28 • Новости дня
    Хельсинки получили от Москвы ноту о разрыве энергетического договора по приграничным ГЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел Финляндии уведомило о получении официальной ноты от России с информацией о расторжении частей энергетического соглашения по ГЭС на реке Вуокса.

    Министерство иностранных дел Финляндии получило официальную ноту от России о прекращении действия двух статей энергетического соглашения по гидроэлектростанции на реке Вуокса, передает РИА «Новости».

    Как сообщает финский телерадиовещатель Yle, это уведомление касается соглашения по совместной эксплуатации ГЭС на российско-финляндской границе. Отмечается, что речь идет о прекращении действия двух статей из ранее заключенного двустороннего энергетического соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия двух статей соглашения с Финляндией об энергетическом использовании участка реки Вуокса между Светогорской ГЭС и ГЭС Иматра. Одновременно он поручил МИД РФ уведомить Хельсинки, что после одностороннего отказа Финляндии от закупок российской электроэнергии Москва более не рассматривает себя обязанной поставлять компенсационную энергию по этому договору.

    При этом 4 ноября финская энергокомпания Fortum заявила, что не получала от российской стороны официальных уведомлений о расторжении энергетического соглашения по Вуоксе и считает договор продолжающим действовать.

    Комментарии (4)
    3 декабря 2025, 21:56 • Новости дня
    Глава МИД Италии: Оружие Украине больше не понадобится

    Глава МИД Италии Таяни выразил надежду на прекращение поставок оружия Киеву

    Глава МИД Италии: Оружие Украине больше не понадобится
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду, что Киеву вскоре перестанет быть нужно оружие, если стороны подпишут соглашение о прекращении огня.

    Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду, что в будущем «оружие больше не понадобится» Киеву, потому что стороны смогут договориться о прекращении огня и мирном урегулировании конфликта, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что сейчас «преждевременно» обсуждать закупки вооружения для Украины по программе PURL, предполагающей поставки оружия со складов США через страны НАТО.

    Италия до сих пор официально не присоединялась к этой инициативе, ограничившись лишь декларациями, в отличие от других союзников по альянсу.

    Министр сделал это заявление на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, где обсуждаются дальнейшие поставки Украине.

    Между тем ранее итальянские СМИ сообщили, что вопрос продления военной поддержки Украине исключен из повестки ближайшего совета министров из-за высокой загрузки правительства. Голосование по этому вопросу ожидается в парламенте только в начале следующего года. Известно, что одна из ключевых партий коалиции – «Лига» – выступает против новых поставок вооружения Киеву, несмотря на подготовку 12-го пакета помощи, где могут оказаться комплектующие для системы ПВО Samp-T.

    Власти Италии заняли пятую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Ранее Таяни заявил о необходимости создания юридической базы для передачи замороженных российских активов ради финансовой поддержки Украины.

    Генсек НАТО Марк Рютте пообещал «плотный поток» оружия для Киева от НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Италия пытается балансировать между интересами Вашингтона и Москвы.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 21:30 • Новости дня
    ЕР предоставила право участникам СВО на бесплатное второе профобразование

    Tекст: Ольга Иванова

    Участники спецоперации и контртеррористических операций теперь могут получить второе среднее профессиональное образование бесплатно. Соответствующие изменения в законодательство были приняты по инициативе «Единой России».

    Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла закон, предоставляющий участникам СВО, контртеррористических операций, боевых действий, а также силовикам, выполняющим специальные задачи в зоне спецоперации и на прилегающих территориях, право на бесплатное получение второго среднего профессионального образования, говорится на сайте «Единой России». Поправки внесены в статью 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев ранее отметил, что предоставление возможности получить второе профессиональное образование способствует адаптации участников СВО к гражданской жизни, повышению квалификации и расширению профессиональных перспектив. Он заявил: «Подобная мера укрепляет систему социальной защиты бойцов и подчеркивает признание заслуг наших защитников, а также способствует развитию системы профессионального образования в стране».

    Поступление на программы среднего профессионального образования для указанной категории граждан станет льготным, как и при получении первого среднего профессионального образования.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 21:22 • Новости дня
    На Украине сняли защиту с русского языка

    Верховная рада изъяла русский из списка подлежащих защите языков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские депутаты одобрили законопроект об исключении русского из перечня языков, которым предоставлялись гарантии защиты по Европейской хартии.

    Верховная рада Украины приняла законопроект, исключающий русский язык из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных языков. Депутат Владимир Вятрович сообщил, что рада 264 голосами приняла в целом законопроект, которым «изъяла из ратификационного закона русский и несуществующий молдавский языки», цитирует депутата РИА «Новости»

    Вятрович уточнил, что под защиту теперь подпадают такие языки, как урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш. Эти правки были внесены для так называемой «актуализации» списка языков, получающих официальную поддержку по хартии.

    С 2014 года после госпереворота власти на Украине проводят последовательную политику отказа от русского языка и культурных связей с Россией. В 2019 году вступил в силу закон, закрепляющий обязательное использование украинского языка практически во всех сферах жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Украины заявили, что жители Киева стали чаще использовать русский язык.

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская также отметила, что подростки на Украине предпочитают разговаривать между собой на русском языке.

    Между тем, шестилетней гимнастке Анастасии Опре могут отказать в лицензии на Украине из-за публикаций на русском языке в соцсетях, которые ведет ее мать, уроженка России.

    Комментарии (10)
    3 декабря 2025, 11:11 • Новости дня
    В Польше разгорелся скандал из-за слов Туска о выплатах жертвам нацизма
    В Польше разгорелся скандал из-за слов Туска о выплатах жертвам нацизма
    @ IMAGO/Jurgen Heinrich/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Польши Кароль Навроцкий подверг критике инициативу премьер-министра страны Дональда Туска о возможных компенсациях жертвам нацистской оккупации за счет польского государственного бюджета.

    Навроцкий заявил: «То, что сказал премьер-министр Туск в Берлине, меня очень беспокоит». По словам президента, в мировой истории и политике не было случая, когда бы жертвы платили за зло, причиненное им агрессором, передает ТАСС со ссылкой на интернет-портал onet.pl.

    Он подчеркнул, что рассчитывает на публичные извинения от Туска, и выразил надежду, что премьер объяснит случившееся недоразумением.

    Накануне Туск в ходе визита в Германию призвал к скорейшим выплатам компенсаций полякам, пострадавшим от нацистского режима.

    Напомним, 16 сентября сообщалось, что Польша прекратила требования к Германии о выплате репараций за ущерб во Второй мировой войне.

    Канцлер Германии Мерц указывал, что ФРГ не видит оснований для подобных выплат Польше.

    Комментарии (5)
    3 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Суд Екатеринбурга возвратил жилье жертве мошенников, а деньги – покупателю
    Суд Екатеринбурга возвратил жилье жертве мошенников, а деньги – покупателю
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Октябрьский районный суд Екатеринбурга утвердил мировое соглашение по делу студентки, продавшей квартиру под давлением мошенников, что обеспечило возврат жилья и денег.

    Суд в Екатеринбурге утвердил мировое соглашение между покупателем квартиры и бывшей владелицей, сообщает объединенная пресс-служба судов свердловского региона. Жертвой мошенников стала 20-летняя студентка из Челябинска, которая продала свою однокомнатную квартиру в Екатеринбурге за 3,6 млн рублей по настоянию злоумышленников, выдавших себя за сотрудников силовых ведомств.

    Анна (имя изменено) просила признать сделку недействительной, а покупатель Артем требовал снять ее с регистрационного учета. Оба иска были объединены в рамках одного производства судом. В результате стороны согласовали возврат квартиры семье пострадавшей, а покупателю – возврат уплаченной суммы.

    В пресс-службе подчеркнули, что соглашение предполагает передачу права собственности на недвижимость матери Анны, при этом расчеты по сделке будут произведены с использованием безотзывного аккредитива, обеспечивающего безопасность обеих сторон. Жилье вернется в семью аннулированной владелицы, а Артем получит свои деньги назад.

    Производство по делу было прекращено после утверждения мирового соглашения судом.

    Ранее Полина Лурье обратилась в Верховный суд с требованием признать за ней право на квартиру, приобретенную у Ларисы Долиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все больше покупателей квартир на вторичном рынке сталкиваются с возвратом недвижимости продавцами через суд. Продавцы утверждают, что соглашались на сделки под давлением мошенников или по ошибке.

    Покупатели часто теряют и квартиры, и уплаченные деньги. Схема получила название «схема Долиной» после того, как суд подтвердил, что певица Лариса Долина заключила договор под давлением телефонных мошенников.


    Комментарии (13)
    3 декабря 2025, 18:48 • Новости дня
    Эксперты объяснили название посикунчиков
    Эксперты объяснили название посикунчиков
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посикунчики, которые в Москве попробовал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, получили свое необычное название из-за сочной начинки, вытекающей при надкусывании, рассказали эксперты.

    Ресторатор Максим Сырников отметил, что посикунчики не связаны с древними традициями и появились только в позднесоветское время. По его словам, название блюда связано с тем, что во время поедания начинка может разбрызгиваться  («сикать»), передает 360.

    Однако врач-диетолог Елена Соломатина предложила альтернативную версию: в названии могут отражаться особенности измельчения мяса, поскольку для начинки его «секут» – мелко рубят. Поэтому, по ее мнению, корректное название – посекунчики. Чаще всего в начинку кладут говядину, баранину или свинину, а само блюдо сегодня считается гастрономическим символом Пермского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пробовали в московском ресторане пирожки-посикунчики, филе оленя, перепелку с гречкой и яблочную шарлотку.

    Во время визита в Москву Уиткофф и Кушнер вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым осмотрели Грановитую палату Кремля, построенную в XV веке.

    Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле завершилась около полуночи через пять часов после начала.

    Комментарии (7)
    3 декабря 2025, 08:39 • Новости дня
    Еврокомиссия подготовила юридическую основу для конфискации российских активов
    Еврокомиссия подготовила юридическую основу для конфискации российских активов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская комиссия (ЕК) планирует 3 декабря представить юридическое обоснование для конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, сообщает европейское издание Politico.

    Европейская комиссия готовит юридическую основу для передачи замороженных российских активов на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на европейское издание Politico. По данным издания, ЕК намерена представить соответствующее обоснование 3 декабря, опираясь на статью 122 Договора о ЕС, позволяющую принимать экономические меры на основе солидарности между членами Евросоюза.

    Еврокомиссия планирует трактовать этот пункт так, что для принятия решения об экспроприации будет достаточно квалифицированного большинства стран, что может лишить Венгрию возможности наложить вето. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о намерении принять окончательное решение на саммите в декабре.

    В Европе сейчас заморожено порядка 200 млрд евро российских суверенных резервов, большинство из которых находятся на счетах Euroclear в Бельгии. На октябрьском саммите в Брюсселе согласовать их использование Евросоюзу не удалось: премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал разделить финансовые риски между всеми странами сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу по конфискации российских активов на саммите ЕС. Бельгийские власти заявили, что готовы обсуждать эти меры только при соблюдении определенных условий и правовых гарантий. Ранее Бельгия согласилась использовать российские активы при условии получения конкретных гарантий со стороны Евросоюза.

    Комментарии (6)
    3 декабря 2025, 19:04 • Новости дня
    Названа причина смерти бывшей жены Ефремова

    Причиной смерти Ксении Качалиной стала острая сердечная недостаточность

    Названа причина смерти бывшей жены Ефремова
    @ Крымский Константин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресса озвучила причину смерти 54-летней актрисы Ксении Качалиной, бывшая жена актера Михаила Ефремова ушла из жизни в результате острого сердечного приступа.

    Причиной смерти бывшей супруги Михаила Ефремова Ксении Качалиной стала острая сердечная недостаточность, передает РИА «Новости». По информации Telegram-канала SHOT, тело 54-летней актрисы пролежало в квартире несколько дней, прежде чем его обнаружил сам Михаил Ефремов, приехавший навестить бывшую жену.

    Ксения Качалина родилась в 1971 году в Саратове, училась на актерском факультете в Саратовской консерватории с 1987 по 1988 годы, а в 1995 году окончила ВГИК. Она была известна по ролям в телесериалах «Марш Турецкого» и «Романовы. Венценосная семья», а также по фильмам «Три сестры», «Над темной водой», «Нелюбовь» и другим.

    Михаил Ефремов был вторым мужем Качалиной – до этого она состояла в браке с поэтом и музыкантом Алексеем Паперным. С Ефремовым у актрисы есть дочь Анна-Мария, которой сейчас 25 лет. Более десяти лет назад актер оформил единоличную опеку над дочерью из-за проблем Качалиной с алкоголизмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне актер Алексей Агранович сообщил о смерти Качалиной. Тогда причину ее ухода из жизни не озвучивали.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 21:07 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен: Решение по изъятию активов РФ примут простым большинством

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейская комиссия будет принимать решение по конфискации российских суверенных активов без необходимости достижения компромисса между всеми странами ЕС.

    Решение по вопросу экспроприации активов России будет приниматься квалифицированным большинством, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

    Она отметила, что этот вопрос не требует достижения компромисса между членами Европейского союза. По словам фон дер Ляйен, механизм голосования предполагает принятие решения большинством, а не единогласно.

    Такое заявление прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений внутри ЕС по вопросу законодательства о заморозке и последующем конфискации российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон одобрил идею предоставления Киеву так называемого «репарационного кредита».

    Коллегия Еврокомиссии поддержала план предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации замороженных российских активов на территории Евросоюза.

    Глава МИД Бельгии Максим Прево отметил, что такая схема помощи Киеву несет высокий риск и является худшим способом поддержки Украины.

    Комментарии (9)
    Чем опасен рекордно быстрый отбор газа из хранилищ Европы

    Отопительный сезон в Европе только начался, а запасы в хранилищах уже стали истощаться рекордными темпами. Сейчас их уровень характерен обычно для конца декабря. Что заставляет европейцев так быстро расходовать запасы газа на зиму и чем это опасно? Подробности

    Американцы предпочли Россию саммиту НАТО с особым умыслом

    В среду в Брюсселе пройдет саммит НАТО на уровне глав МИД, однако госсекретарь США Марко Рубио на нем не появится. Поскольку именно США – ведущая держава альянса, этот демарш сам по себе стал более важным событием, чем любые вероятные итоги европейского междусобойчика. Тем более он перекликается с переговорами по Украине, которые прошли в Москве. Подробности

    Путин указал истинного врага рабоче-крестьянской армии Украины

    Успешное продвижение российской армии на нескольких участках фронта усиливает переговорные позиции России, считают эксперты, комментируя взятие крупных населенных пунктов. На этой неделе под контроль ВС РФ перешли такие важные города, как Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Одновременно развивается операция по взятию Гуляйполя в Запорожской области. Как это скажется на настроениях в украинской армии? Подробности

    Киевский режим ведет дело к полной морской блокаде Украины

    Атаки Украины на гражданское судоходство вызвали возмущение не только в России, но даже среди западных союзников киевского режима. Как технически были осуществлены эти акты пиратства, какова была их главная политическая цель и почему исполнители этих нападений были вынуждены торопиться? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации