Овечкин забросил две шайбы в матче Национальной хоккейной лиги

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский форвард и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает пополнять свой снайперский счет в Национальной хоккейной лиге, сообщает ТАСС. Хоккеист забросил свою 910-ю и 911-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, отличившись дважды в гостевом матче против «Сан-Хосе Шаркс».

Овечкин забил на девятой и двадцать третьей минутах встречи, что позволило ему расширить свою результативную серию до шести матчей подряд. В текущем сезоне у нападающего уже 14 голов и 13 результативных передач в 28 играх.

К моменту публикации новости счет в матче составляет 5:0 в пользу «Вашингтона».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин возглавил список лучших брендов среди российских спортсменов. Овечкин получил звание первой звезды дня после того, как забил 900-й гол в своей карьере. Овечкин стал первым хоккеистом, достигшим отметки в 900 голов в регулярных чемпионатах NHL.