В Музее Победы представили десять восстановленных обликов неизвестных солдат

Tекст: Елизавета Шишкова

В День Неизвестного Солдата на экспозиции представили десять восстановленных графических портретов бойцов, которых долгое время не удавалось опознать. Облики были воссозданы на основе останков, обнаруженных на разных территориях – в Керчи, на острове Шумшу, у реки Халхин-Гол, на Варшавском шоссе в Калужской области и на Орловской земле. Для восстановления лиц применили метод Михаила Герасимова, разработанный в Институте этнологии и антропологии РАН, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева на церемонии открытия отметила: «Благодаря нашей работе с Институтом этнологии и антропологии РАН мы стали использовать метод, который позволяет по останкам черепа восстанавливать облик бойца. Мы не знаем его имя, но у нас есть уникальная возможность увидеть его лицо».

Замдиректора Института РАН Роман Старченко подчеркнул, что эта работа важна для каждого гражданина России, ведь речь идет о героях прошлого и настоящего, а сохранение их памяти – общественный и научный долг. Тимофей Кустов, заместитель гендиректора музея, говорил о многолетнем сотрудничестве с поисковиками и назвал миссию восстановления памяти великой.

Во время панельной сессии обсуждались технологии 3D-сканирования и реконструкции, особенности экспедиций на Халхин-Гол и Шумшу. Подчеркивалась роль современных технологий в возврате имен и лиц без вести пропавшим солдатам.

Одним из заметных моментов стало торжественное возвращение ордена «Красной Звезды» семье погибшего сержанта Николая Клушина. Находка стала возможной благодаря неравнодушным поисковикам и международному взаимодействию, в том числе с волонтерами из Канады.