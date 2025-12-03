Глава Минюста назвал ключевые задачи современных юристов

Глава Минюста Чуйченко назвал ключевые задачи современных юристов России

Tекст: Денис Тельманов

Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что миссия юристов в России состоит из трех важнейших составляющих, передает РИА «Новости».

Он отметил: защита прав и законных интересов граждан и организаций, обеспечение верховенства закона и укрепление государственности являются основой работы специалистов в юридической сфере.

По словам министра, исторически в России ключевым направлением юриспруденции стало обеспечение прав граждан и государства. Однако сейчас, подчеркнул Чуйченко, все три направления приобретают равную важность.

«Мы видим, что только сильное государство может обеспечить надлежащую защиту и охрану прав и верховенство закона. Поэтому эта триада, она, мне кажется, все-таки равновесна», – заявил Чуйченко, отвечая на вопросы журналистов.

В России 3 декабря отмечается День юриста. В этот день подчеркивается значимость работы специалистов, участвующих в создании и защите правовой системы страны.

