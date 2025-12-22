В российских школах обсудили значение совести и нравственности

Tекст: Ольга Иванова

Во всех школах и колледжах страны прошло традиционное занятие из цикла «Разговоры о важном», посвящённое теме совести. В этот понедельник школьники и студенты обсуждали, как формируются внутренние нравственные ориентиры, какие факторы влияют на развитие совести и насколько важно сохранять эти ценности в современном обществе.

Одним из главных гостей встречи стал Шалва Амонашвили, доктор психологических наук и академик Российской академии образования. Он обратился к участникам с советом: «Живи по совести – минуешь горести». Амонашвили напомнил, что совесть – это врождённое качество, как речь, мышление или память, и она помогает человеку уравновешивать мысли, поступки и отношения к другим людям.

Профессор также заявил, что именно Россия знаменита своим стремлением к духовным ценностям, которые формируют национальный менталитет. Он подчеркнул важность самовоспитания, позволяющего каждому человеку научиться жить по совести и совершенствовать свою нравственность.

В ходе диалога учащиеся вместе с педагогами пришли к выводу, что совесть – это не только внутренний «компас», но и ключевой ориентир для построения честного и справедливого общества. Участники отметили, что подобные обсуждения помогают формировать фундаментальные ценности у молодёжи.

В начале ноября в России прошли «Разговоры о важном» о равных возможностях.



