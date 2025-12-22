Роскомнадзор открестился от блокировок приложения для слепых Be My Eyes

Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.0 комментариев
Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.0 комментариев
Бельгия – один из столпов европейской цивилизации со всеми ее выдающимися и отвратительными особенностями. И она же стала порогом, о который споткнулась самая серьезная попытка Запада совершить открытый грабеж российских средств.2 комментария
Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.18 комментариев
Официальный перевод слов президента России Владимира Путина про европейских «подсвинков» на английском языке был опубликован в виде «swine underlings», передает ТАСС. Такой вариант перевода выбран на англоязычной версии сайта Кремля и присутствует сразу в двух ключевых документах.
Решение о единообразном переводе «подсвинки» как «swine underlings» устранило интригу, как будет дано официальное объяснение термину в международных публикациях Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные журналисты столкнулись с трудностями перевода слова «подсвинки» на дипломатической арене.
На расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что «европейские подсвинки» рассчитывали получить выгоду от ожидаемого ими развала России. В ходе прямой линии и пресс-конференции Путин уточнил, что под этим выражением «имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы».
В результате взрыва бомбы в Москве погиб глава оперподготовки Генштаба ВС России Сарваров
Утром 22 декабря на Ясеневой улице в Москве в действие привели бомбу под днищем машины, в результате травм погиб Сарваров, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Дело завели по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ».
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил на расследование опытных следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства.
Проводится осмотр места преступления, планируется назначить несколько экспертиз, включая судебно-медицинскую и взрывотехническую. Ведутся допросы свидетелей и очевидцев, изучаются записи с камер видеонаблюдения.
Сейчас есть несколько версий убийства, в том числе версия о том, что убийство организовали украинские спецслужбы.
Ранее СК сообщал, что на улице Ясеневой в Москве произошел инцидент, повреждения получил автомобиль, также пострадал один человек. По данным прессы, под днищем автомобиля взорвалась самодельная бомба.
Танкисты группировки «Восток» применяют новую тактику при прорыве обороны ВСУ в поселке Сладком в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале. В основе тактики – внезапные атаки танковой парой, последующий быстрый отход для перезарядки и смена позиции. По словам танкистов, такой маневр лишает противника возможности прицельного ответного удара и позволяет запутать ВСУ относительно направления следующей атаки.
Особенность новой схемы – тесная работа с беспилотниками: операторы БПЛА корректируют огонь танков, указывают новые цели и своевременно предупреждают о появлении угроз. Такой подход, по мнению военных, позволяет минимизировать риски и сохранять высокий темп наступления.
В пресс-службе Министерства обороны подчеркивают, что «маневр парами, связка с БПЛА, инженерные доработки и дисциплина смены позиций минимизируют риски и сохраняют темп. Танки не теряют роли ударного средства, а наоборот, адаптируются и усиливают влияние на ход штурма».
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Высокое в Сумской области. Группировка «Центр» освободила Светлое в Донецкой народной республике.
Истребитель Су-57 впервые совершил полет с новым двигателем пятого поколения «изделие 177», сообщается в Telegram-канале Ростеха.
В организации сообщили, что «специалисты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации приступили к летным испытаниям двигателя «изделие 177» в составе авиационного комплекса пятого поколения Су-57. Вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания».
В Ростехе уточнили, что новый двигатель был специально создан для применения в истребителях пятого поколения. Основные характеристики «изделия 177» включают тягу на форсаже 16 000 кгс, сниженный расход топлива на всех режимах работы и повышенные ресурсные показатели.
Госкорпорация также сообщила о реализации программы расширения производственных мощностей. Этот шаг позволит увеличить объемы поставок Су-57 для российских войск и предложить экспортную версию самолета зарубежным заказчикам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Military Watch Magazine (MWM) сообщала, что пятая генерация российских истребителей Су-57 получила новые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ с дальностью поражения до 250 км и скоростью 3,6 Маха.
Власти Туниса задерживают российско-белорусский экипаж транспортного вертолета Ми-26 в аэропорту Джербы уже более двух суток, передает URA.RU. Об этом сообщил пилот экипажа Сергей Суслов. У семи граждан России и двух граждан Белоруссии были изъяты паспорта без разъяснения официальных причин задержания.
Пилот Суслов рассказал, что сотрудники аэропорта у членов экипажа забрали документы, не предъявив оснований для ограничений свободы.
Экипаж летел в Уганду по коммерческому контракту для одной из авиакомпаний и должен был перегнать вертолет Ми-26.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Франции задержали несколько моряков с танкера Pushpa. Моряков допрашивали по подозрению в нарушении морского законодательства.
Как пишет телеканал SVT со ссылкой на шведскую таможню, инцидент произошел в ночь на воскресенье, когда судно подало сигнал бедствия и было вынуждено встать на якорь, передает РИА «Новости».
По данным SVT, досмотр контейнеровоза провели одновременно несколько служб: помимо таможни, на борту работали представители береговой охраны, полиции безопасности и оперативного полицейского управления. Осмотр проводился из-за того, что судно принадлежит российской компании M Leasing LLC, которую ЕС и США включили в свои санкционные списки.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о провокациях Европы против судоходства на Балтике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Швеции провели проверку на шедшем из России торговом судне под панамским флагом у берегов Блекинге.
Виктор Аверин погиб в Подмосковье во время прогулки на лодке по Клязьминскому водохранилищу. По предварительным данным, бизнесмен находился в компании пяти человек, когда их лодка перевернулась. Все, кроме Аверина, сумели выбраться из воды самостоятельно, пишет «КоммерсантЪ».
Один человек был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Для поиска тела предпринимателя были привлечены водолазы, которые обнаружили его под водой. Вдова Аверина подтвердила факт его гибели СМИ.
В прошлом Аверин считался авторитетным бизнесменом и, по сообщениям СМИ, одним из возможных лидеров солнцевской группировки, одной из самых влиятельных в 90-х годах, выяснило издание.
Аверин свою связь с группировкой никогда не подтверждал. Его пытались привлечь к уголовной ответственности по разным эпизодам, но собрать доказательства причастности к преступлениям силовики не смогли.
В разное время Аверин жил за границей, был президентом клуба спортивного голубеводства, общался со знаменитым боксером Майком Тайсоном, а в последние годы активно занимался благотворительностью и участвовал в строительстве храма в Солнцево.
Политолог Кашин: У Китая есть дипломатический и военный ответы на захват США танкера Centuries
«Это очень важный прецедент, который демонстрирует уязвимость морских поставок стратегических ресурсов в современных условиях. Судно – по разным источникам – принадлежит Греции или гонконгской компании. К тому же, следовало оно под флагом Панамы, который широко используется многими перевозчиками мира», – отметил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.
«Ни один из указанных участников не включен в американские санкционные списки, а сами США не находятся в состоянии вооруженного конфликта с Панамой. Кроме того, нет никаких рестрикций, касающихся судоходства в этом районе. То есть, американская сторона перехватила танкер, по сути, без видимых оснований. Очевидно, США могут сделать то же самое с любым другим судном в любой части Мирового океана», – продолжил спикер.
«Китай не оставит произошедшее без реакции. Думаю, Пекин попытается уладить ситуацию с Вашингтоном в ходе неафишируемых дискуссий. Не факт, что китайская сторона незамедлительно пойдет на эскалацию, но ей будет необходимо обозначить некоторые красные линии для Белого дома. К тому же, Китай запустит переоценку подходов к защите своих интересов», – спрогнозировал политолог.
«Если же переговоры с США не принесут результата, китайской стороне придется создать весомое военно-морское присутствие в Карибском регионе. И у него есть такие возможности. Собственно, это ровно тот сценарий развития событий, в предвидении которого Китай реализовывал масштабную оборонную программу строительства флота», – напомнил он.
«Корабли Народно-освободительной армии Китая уже посещали Латинскую Америку и Карибский бассейн, осуществляли заходы в порты, проводили учения. У них уже есть установившаяся практика дальних океанских походов и специально построенный для таких сценариев флот больших универсальных кораблей снабжения с водоизмещением по 50 тыс. тонн и более», – отметил аналитик.
«Именно защита морских поставок стратегических ресурсов в первую очередь сподвигла Пекин на создание мощного военного флота, а не абстрактные экстерриториальные амбиции. Потому можно ожидать также отправки дополнительного китайского флота в Персидский залив и Индийский океан, откуда Китай по-прежнему получает большую часть импортной нефти», – уверен спикер.
«Кроме того, Китай зависим от импорта ряда других стратегически важных сырьевых товаров, таких как железная руда, сжиженный природный газ, некоторых видов продовольственной продукции, например, сои. Поэтому, он, судя по всему, готовится защищать все эти маршруты и суда военным способом. Происходящее ухудшит и без того напряженную ситуацию в Карибском бассейне и на Ближнем Востоке», – резюмировал собеседник.
В субботу американские войска задержали у берегов Венесуэлы в международных водах танкер Centuries, перевозивший нефть для крупного нефтетрейдера из Китая. Это было сделано в рамках блокады нефтяных месторождений страны, сообщило министерство внутренней безопасности США.
Reuters со ссылкой на британскую компанию Vanguard, специализирующуюся на управлении морскими рисками, сообщило, что судно, следовавшее под панамским флагом, было перехвачено к востоку от Барбадоса в Карибском море. Танкер не входит в санкционный список США.
«Мы будем продолжать преследовать незаконное перемещение санкционированной нефти, используемой для финансирования наркотерроризма в регионе. Мы вас найдем и остановим», – заявила Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности США. Ведомство сообщило, что любое судно, перевозящее венесуэльскую нефть, может попасть под блокаду США. Сейчас идет работа над расширением списка судов, находящихся под санкциями.
Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, заявила, что танкер перевозил нефть, находившуюся под санкциями. «Это было судно под ложным флагом, действовавшее в составе теневого флота Венесуэлы для контрабанды украденной нефти и финансирования наркотеррористического режима Мадуро», – сказала она.
Правительство Венесуэлы назвало инцидент «серьезным актом международного пиратства». Каракас «осуждает захват частного судна, перевозившего нефть, а также насильственное похищение его экипажа, совершенные военнослужащими США в международных водах», – говорится в заявлении. Каракас заявил, что о произошедшем будет сообщено Совету безопасности ООН, а также другим организациям и правительствам.
Белый дом усилил давление на Каракас, обвинив его в захвате нефти и заявив, что США потеряли свои инвестиции. «Они забрали все наши энергоносители. Мы хотим их вернуть», – сказал американский лидер Дональд Трамп. Он распорядился о «полной и всеобъемлющей» блокаде всех находящихся под санкциями нефтяных танкеров, входящих и выходящих из Венесуэлы. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, к чему приведет эскалация между США и Венесуэлой.
Предложения Киева и Евросоюза, сделанные в ходе обсуждения плана США по урегулированию ситуации на Украине, оказались неконструктивными, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». «Ну да, то, что было предложено, мне кажется, это достаточно неконструктивно», – отметил Ушаков в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.
Помощник российского президента подчеркнул, что Россия внимательно рассмотрит предложения от Вашингтона, которые спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев привезет из США. «Он привезет какие-то сигналы, которые американцы получили от европейцев и от украинцев. И мы это все здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять», – подчеркнул Ушаков.
Дмитриев находится в Майами, где в субботу встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в гольф-клубе. По данным Ушакова, Дмитриев частично информирует Москву о деталях переговоров уже в ходе их проведения.
В Кремле ожидают возвращения Дмитриева в понедельник. Как отметил Ушаков, по итогам поездки спецпредставитель первым делом доложит результаты переговоров президенту Владимиру Путину. После этого Россия определит свою дальнейшую позицию в контактах с США по украинскому урегулированию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал второй день консультаций по вопросам урегулирования ситуации на Украине с представителями США в Майами. Дмитрий Песков заявил, что Кирилл Дмитриев проведет переговоры в Майами для выяснения деталей контактов Вашингтона с украинцами и европейцами по вопросу украинского урегулирования.
Представители СМИ обратились к Дмитриеву с вопросом, не смогли ли помешать переговорам разжигатели войны?
«Не смогли, не смогли. Всё хорошо», – ответил спецпредставитель президента России.
Напомним, на выходных, 20 и 21 декабря, в Майами состоялись переговоры по ситуации на Украине между представителями России и США.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Politico 18 декабря сообщила о грядущих переговорах США и России в Майами на выходных. Дмитриев 20 декабря прибыл в гольф-клуб в Майами на переговоры по Украине. Песков заявил, что Дмитриев проведет переговоры в Майами для выяснения деталей контактов Вашингтона с украинцами и европейцами по вопросу украинского урегулирования.
Песков: Кремль с пониманием отнесся к решению Алиева пропустить саммит СНГ
По словам Пескова, у всех глав государств действительно очень напряженные графики, особенно в декабре, прямо накануне Нового года, поэтому Кремль с пониманием относится к решению президента Азербайджана Ильхама Алиева не посещать неформальный саммит СНГ в Петербурге, передает РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что у Кремля нет негативной реакции на отсутствие Алиева на встрече, подобные ситуации иногда происходят.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался приехать на неформальный саммит СНГ в Петербурге, объяснив свое отсутствие сильной занятостью.
Алиев решил не принимать участие в саммите СНГ в Петербурге из-за занятости
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ в Петербурге из-за плотного рабочего графика, передает «Интерфакс».
В администрации азербайджанского президента подчеркнули, что Алиев не приедет в Россию из-за плотного рабочего графика.
Представители администрации заверили, что Азербайджан последовательно участвует в официальных саммитах организации и считает взаимодействие в рамках СНГ приоритетным, равно как и развитие двусторонних отношений с другими странами объединения.
В администрации также пояснили, что Алиев не присутствовал на заседании Высшего Евразийского экономического совета 21 декабря, поскольку Азербайджан не является членом Евразийского экономического союза.
В октябре президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях мероприятий СНГ в Душанбе. Поле этого в Кремле заявили, что Москва ожидает решения проблемных вопросов с Баку.
В Петербурге 22 декабря запланирована традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ.
Российский президент анонсировал проведение предновогоднего саммита СНГ в Петербурге еще 12 ноября на встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Экипаж вертолета Ми-26, в который входят семь граждан России и двое белорусов, скоро сможет покинуть Тунис, сообщает РИА «Новости». Они застряли в аэропорту Джерба из-за отсутствия разрешения на перелет к следующему пункту назначения.
В посольстве России в Тунисе пояснили, что в миссию поступило официальное письмо от киргизской компании – владельца вертолета с просьбой помочь в решении сложившейся ситуации. Представители дипмиссии уточнили: «Проблема заключалась в отсутствии у воздушного судна разрешения на перелет в следующий пункт маршрута, которое так и не было получено на данный момент. В результате с властями Туниса достигнута договоренность, что экипаж покинет страну в ближайшее время».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Туниса задержали в аэропорту Джербы без объяснения причин семь россиян и двух белорусов из экипажа транспортного вертолета.
Онищенко заявил о рисках для экономики России при четырехдневной рабочей недели
Онищенко выразил мнение, что в свободные дни граждане могут не знать, чем заняться. «Наши граждане умеют отдыхать или нет? Вот представьте, семь дней в неделе, четыре мы работаем, а три дня думаем, куда себя деть», – заявил он, передает ТАСС.
Онищенко также подчеркнул, что сокращение продолжительности рабочей недели может негативно сказаться на экономике. По его словам, подобные изменения возможны только при условии внедрения новых технологий, которые позволят сохранить прежние темпы во всех отраслях.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что в России прогнозируют постепенный переход к четырехдневной рабочей неделе без обязательного регулирования для всех сфер занятости.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Онищенко выступил против введения четырехдневной рабочей недели в России. В феврале в Госдуме также предложили сократить рабочую неделю на один час. Эксперты считали, что рост числа россиян, мечтающих меньше работать, вызывает тревогу.
Как пишет News1 со ссылкой на дипломатические источники, профильный чиновник южнокорейского МИД, отвечающий за северокорейскую ядерную программу, недавно посетил Москву и встретился с послом по особым поручениям МИД России Олегом Бурмистровым и другими российскими должностными лицами, передает РИА «Новости».
Ранее правительство Южной Кореи информировало о поддержании «необходимого общения» с Россией, в основном через южнокорейского посла в Москве Ли Сок Пэ. Однако, как отмечает News1, подтвержденные встречи профильных чиновников двух стран по вопросам КНДР состоялись впервые за продолжительный период, несмотря на встречу министров иностранных дел в сентябре 2023 года.
Отмечается, что особое внимание вызвали эти контакты на фоне прогнозируемых в 2026 году изменений ситуации на Корейском полуострове. Южнокорейское правительство уже объявило о намерении в грядущем году приступить к полноценному запуску процесса мирного сосуществования и возобновлению межкорейского диалога.
Кроме того, отмечается, что для успешного продвижения межкорейских инициатив Сеулу необходим обмен мнениями с Москвой, а также конструктивная роль России в развитии диалога между двумя Кореями.
Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил о важности контактов с Москвой.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в феврале Южная Корея отменила санкции на экспорт медтехники в Россию. В сентябре Сеул отказался вводить новые санкции против России. Тогда же Южная Корея попросила Лаврова защитить интересы ее компаний в России.