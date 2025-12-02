МАГАТЭ не допустили к ядерным объектам Ирана

Гросси заявил о недопуске МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана

Tекст: Тимур Шайдуллин

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в интервью газете Die Presse, что инспекторы агентства до сих пор не получили доступ к крупным иранским ядерным объектам в Натанзе, Исфахане и Фордо, передает РИА «Новости». Он отметил, что после атак в июне инспекции на этих объектах были временно приостановлены по соображениям безопасности, а Иран сократил сотрудничество с агентством.

В ходе переговоров в Каире МАГАТЭ и иранская сторона достигли определенных договоренностей, благодаря которым инспекторы смогли посетить все ядерные объекты, которые не пострадали от атак.

«Наши инспекторы побывали на всех нетронутых объектах. Но у нас до сих пор нет доступа в Натанзе, Исфахане и Фордо – это атакованные объекты», – отметил Гросси.

По словам главы агентства, сейчас работа инспекторов продолжается только на тех иранских объектах, которые не подверглись атакам, а доступ к пострадавшим площадкам все еще ограничен, несмотря на попытки наладить диалог.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее советник иранского духовного лидера, глава Стратегического совета по международным отношениям Камаль Харрази заявил о готовности к новым переговорам с США по ядерной программе.

Также главы МИД России и Ирана обсудили иранскую ядерную программу и вопросы региональной безопасности.

Власти Ирана ранее заявили о прекращении диалога по ядерной теме с Европой из-за применения механизма snapback.