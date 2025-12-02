Катар заявил о готовности стать посредником между США и Венесуэлой

Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?2 комментария
МИД Катара заявил о готовности выступить посредником между США и Венесуэлой
Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подчеркнул, что Доха внимательно следит за развитием ситуации между США и Венесуэлой и выразил готовность помочь сторонам в налаживании диалога.
Советник премьер-министра Катара и представитель МИД страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил на брифинге, что страна внимательно следит за кризисом в отношениях между США и Венесуэлой, передает ТАСС. Он отметил обеспокоенность оценками происходящего и добавил, что Катар готов предпринять шаги для поддержки политического диалога, если это потребуется.
По словам дипломата, Катар всегда готов оказать помощь международному сообществу в США, Венесуэле и других странах. Он подчеркнул, что страна по-прежнему готова и настроена при необходимости поддержать любой политический диалог между сторонами.
Аль-Ансари уточнил, что на данный момент запросов о посредничестве со стороны конфликтующих сторон в адрес Катара не поступало. Несмотря на это, Доха выразила готовность подключиться к урегулированию при появлении соответствующего обращения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро на неформальных переговорах с представителями США выразил готовность покинуть пост через полтора года.
Также Венесуэла предусмотрела создание партизанского движения и организацию массовых беспорядков в Каракасе на случай новой военной угрозы.
До этого сообщалось, что США концентрируют свои боевые корабли у берегов Венесуэлы. А президент США Дональд Трамп 29 ноября объявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.
Катар ранее выступал посредником на переговорах между Афганистаном и Пакистаном о прекращении огня.