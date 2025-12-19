День рождения Олимпийского мишки и День помощи бедным отмечается 19 декабря

Tекст: Катерина Туманова

День рождения Олимпийского мишки впервые отметили 19 декабря 1977 года, когда он получил статус талисмана Олимпиады-80. В честь праздника Центр сохранения наследия «Лужники» в Москве проведёт серию тематических экскурсий по Большой спортивной арене.

Международный день помощи бедным отмечается в эту пятницу с тем, чтобы «состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни», как определяет бедность ООН, скорее сменялась лучшими возможностями.

Профессиональный праздник 19 декабря отмечают военные контрразведчики – сотрудники Управления ФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии России. В этот декабрьский день в 1918 года в системе силовых структур РСФСР появилась служба, чьей задачей была борьба с контрреволюцией. Спустя десятилетия служба сменила названия и задачи стали иными, но, как и прежде, большинство их остаются под грифом секретности.

Еще один профпраздник в этот день отмечают снабженцы России. Несмотря на неофициальный статус, менеджеры по закупкам и специалистов по материально-техническому снабжению, считают торжество, которое появилось в 2001 году по инициативе компании «Симплекс», поводом к чаепитию или сувениру.

Наконец, День рождения линолеума отмечается 19 декабря в память о том, как британский изобретатель Фредерик Эдвард Уолтон получил патента на улучшенный метод производства напольного покрытия в 1863 года. Это ознаменовало старт промышленного производства линолеума.

При этом в США 19 декабря празднуют День карамели, в Индии – День освобождения Гоа, в Мьянме – Каренский Новый год.

А весь именинный пирог сегодня достанется Николаю и Максиму.