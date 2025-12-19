Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.17 комментариев
День рождения Олимпийского мишки и День помощи бедным отмечается 19 декабря
Пятница, 19 декабря, важная дата в России и мире, когда отмечаются десятки профессиональных, исторических, военных, шутливых, экологических и гастрономических праздников, о самых любопытных из которых – в кратком дайджесте.
День рождения Олимпийского мишки впервые отметили 19 декабря 1977 года, когда он получил статус талисмана Олимпиады-80. В честь праздника Центр сохранения наследия «Лужники» в Москве проведёт серию тематических экскурсий по Большой спортивной арене.
Международный день помощи бедным отмечается в эту пятницу с тем, чтобы «состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни», как определяет бедность ООН, скорее сменялась лучшими возможностями.
Профессиональный праздник 19 декабря отмечают военные контрразведчики – сотрудники Управления ФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии России. В этот декабрьский день в 1918 года в системе силовых структур РСФСР появилась служба, чьей задачей была борьба с контрреволюцией. Спустя десятилетия служба сменила названия и задачи стали иными, но, как и прежде, большинство их остаются под грифом секретности.
Еще один профпраздник в этот день отмечают снабженцы России. Несмотря на неофициальный статус, менеджеры по закупкам и специалистов по материально-техническому снабжению, считают торжество, которое появилось в 2001 году по инициативе компании «Симплекс», поводом к чаепитию или сувениру.
Наконец, День рождения линолеума отмечается 19 декабря в память о том, как британский изобретатель Фредерик Эдвард Уолтон получил патента на улучшенный метод производства напольного покрытия в 1863 года. Это ознаменовало старт промышленного производства линолеума.
При этом в США 19 декабря празднуют День карамели, в Индии – День освобождения Гоа, в Мьянме – Каренский Новый год.
А весь именинный пирог сегодня достанется Николаю и Максиму.