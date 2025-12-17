  • Новость часаМИД предостерег от нагнетания напряженности вокруг Венесуэлы
    Чем грозит Европе воровство российских активов
    Политолог объяснил решение Трампа о блокаде Венесуэлы из-за «кражи активов»
    Фон дер Ляйен: Россия не получит назад активы, пока не компенсирует Украине весь ущерб
    Ложь об СССР спровоцировала ссору в парламенте Финляндии
    Украинская армия не смогла подойти к Купянску
    Путин исполнил желания обратившихся на прямую линию двух детей
    Агентство Fitch дало негативный прогноз рейтинга Euroclear
    Politico: Отказ от «репарационного кредита» станет катастрофой для ЕС
    Верховному суду поручено обобщить практику пересмотра сделок с недвижимостью
    Антон Крылов Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Эрдоган стал чужим среди чужих

    Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    7 комментариев
    17 декабря 2025, 12:29 • Новости дня

    Российские войска освободили Герасимовку в Днепропетровской области

    Российские войска освободили Герасимовку в Днепропетровской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Герасимовку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны около Андреевки, Гавриловки в Днепропетровской области, Терноватово, Гуляйполя и Косовцево в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, три американские бронемашины HMMWV и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм американскую гаубицу М777.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ и полка нацгвардии возле Писаревки, Варачино и Шостки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух тяжелых механизированных, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом со Старым Салтовым, Революционным, Великим Бурлуком, Избицком, Волчанскими Хуторами и Варваровкой в Харьковской области.

    Противник потерял до 160 военнослужащих, бронемашину и станцию РЭБ.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ в районах Благодатовки, Подолов, Ковшаровки, Новосергеевки, Купянска-Узлового, Моначиновки в Харьковской области и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 230 военнослужащих, три американские бронемашины HMMWV, три артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубица М777 и 155-мм гаубица М114, станция РЭБ и пять складов боеприпасов, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Резниковки, Степановки, Славянска, Петровского, Константиновки и Краматорска в ДНР.

    Противник потерял более 200 военнослужащих, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и четыре склада боеприпасов и горючего.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный в Димитрове. Осуществляется зачистка Родинского, Светлого и Гришино в ДНР от разрозненных групп ВСУ.

    Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, егерской бригад, полка беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Вольного, Торецкого, Белицкого и Удачного в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили свыше 470 военнослужащих, две бронемашины HMMWV и четыре орудия полевой артиллерии.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новоплатоновку в Харьковской области. За день до этого они освободили Песчаное в Днепропетровской области, а ранее освободили Варваровку в Запорожской области.

    17 декабря 2025, 07:49 • Новости дня
    Минобороны: Украинская армия не смогла подойти к Купянску
    Минобороны: Украинская армия не смогла подойти к Купянску
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская армия пыталась подойти к освобожденному городу Купянск в Харьковской области, но не смогла, сообщили в Минобороны России.

    Артиллеристы 121-го мотострелкового полка группировки «Запад» на Купянском направлении не дали ВСУ перебросить подкрепления к Московке, Радьковке и Соболевке, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Отмечается, что российские операторы дронов в ходе разведки засекли перемещение мелких групп ВСУ в сторону Купянска. Расчет САУ «Мста-С» получил команду и направился на огневую позицию.

    На цель наводились с помощью разведывательного дрона, безопасность боевой работы САУ обеспечивали посты воздушного наблюдения и мобильные огневые группы.

    Во вторник глава пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров сообщал, что Купянск полностью находится под контролем российских военных.

    Комментарии (25)
    16 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    «Коалиция желающих» повысила готовность своих войск перед вероятной отправкой на Украину
    «Коалиция желающих» повысила готовность своих войск перед вероятной отправкой на Украину
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уровень боеготовности военных подразделений стран, входящих в «коалицию желающих», был увеличен на фоне обсуждений о возможной их отправке на Украину.

    Страны «коалиции желающих» повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил в ожидании гипотетической отправки на Украину, передает ТАСС. Министр обороны Британии Джон Хили заявил об этом во время заседания контактной группы по вопросам военной поддержки Киева, прошедшего по видеосвязи.

    «Через «коалицию желающих» мы повышаем уровни готовности. Я продолжаю направлять финансирование на подготовку к развертыванию британских сухопутных и воздушных сил, когда наступит мир», – отметил Хили в эфире телеканала Sky News.

    Также министр подчеркнул, что финансирование направляется на тренировочные программы и расширение возможностей быстрой дислокации войск. Дополнительные детали относительно сроков и объемов возможного развертывания в ходе заявления не уточнялись.

    Причастные к так называемой коалиции желающих государства закончили подготовку к размещению войск на украинской территории в случае прекращения огня, заявил ранее британский премьер Кир Стармер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потенциальный бюджет развертывания уже оценивается в 100 млн фунтов стерлингов, что превышает 10,5 млрд рублей.

    Франция также подтвердила готовность развернуть свои войска на Украине в 2026 году. Париж разработал вариант, позволяющий обойти запреты на прямое участие НАТО в конфликте на Украине.

    Кроме того, французское правительство уже утвердило специальный документ, который юридически разрешает отправку военного контингента на Украину.

    Всего к «коалиции желающих» присоединились более 30 стран Европы, которые готовы направить свои войска на Украину после окончания боевых действий.

    Комментарии (13)
    16 декабря 2025, 19:10 • Видео
    Зеленский принял решение. Придется продолжать

    По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 08:43 • Новости дня
    Лукашенко спросил у украинцев, почему не воевали за Крым

    Лукашенко заявил, что украинцы отдали Крым без боевых действий

    Лукашенко спросил у украинцев, почему не воевали за Крым
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Крым воссоединился с Россией без боевых действий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Украинские власти сейчас называют Крым «украинской территорией» и говорят об аннексии, но «никакой войны в Крыму не было», сказал Лукашенко в интервью Newsmax TV, передает ТАСС.

    Лукашенко подчеркнул, что войной можно назвать противоборство сторон с применением оружия, однако в Крыму не было ни одного выстрела.

    «Можно говорить «аннексировали», можно «освободить», можно «захватить». Это философский вопрос... Но если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю?» – указал он.

    Как отметил политик, украинцы сами сдали полуостров российским силам, которые договорились с защитниками региона. Он подытожил: «Крым фактически был сдан «зеленым человечкам», как вы их называли тогда».

    Лукашенко также прокомментировал причины конфликта на Украине, отметив, что ситуация началась с притеснения русскоязычного населения. В частности, глава Белоруссии привел пример с Одессой, где, по его словам, людей сожгли только за то, что считали их врагами из-за языка. Президент провел аналогию с Мексикой, подчеркнув, что в подобной ситуации на границе США Америка жестко бы ответила, если бы ее граждан подвергли такому обращению.

    Кроме того, Лукашенко заявил, что украинские власти могли бы проводить языковую политику постепенно, но вместо этого решили «заткнуть рот» русскоязычному населению, что спровоцировало эскалацию.

    Ранее Лукашенко заявлял, что в 2015 году Европа заняла «глупую позицию» по украинскому урегулированию во время заключения Минских соглашений.

    Комментарии (10)
    16 декабря 2025, 17:34 • Новости дня
    Минобороны показало кадры «уничтоженной Украиной» подлодки
    Минобороны показало кадры «уничтоженной Украиной» подлодки
    @ Кадр из видео Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России распространило видео с российской подлодкой Черноморского флота.

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале телеканала «Звезда», видна подлодка, о якобы уничтожении которой заявляли спецслужбы Украины, стоящая целой в бухте Новороссийской военно-морской базы.

    Начальник пресс-службы Черноморского флота капитан первого ранга Алексей Рулев отметил, что ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, а также их экипажи, не получили повреждений и несут службу в штатном режиме.

    Ранее Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки.

    Комментарии (6)
    16 декабря 2025, 21:38 • Новости дня
    Залужный предупредил о риске гражданской войны на Украине

    Залужный: После завершения конфликта Украине грозит гражданская война

    Залужный предупредил о риске гражданской войны на Украине
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил о рисках политической дестабилизации и гражданской войны после возвращения военных с фронта.

    Он подчеркнул, что отсутствие стабильного дохода, работы и жилья у людей с боевым опытом может привести к росту преступности и даже создать угрозу гражданской войны в стране, передает ТАСС.

    «Нужно понимать, что оказавшись в условиях, например, резкого сокращения доходов, отсутствия работы, отсутствия жилья, возможности реализовать себя в обществе и семье, люди с боевым опытом и оружием в руках становятся уязвимым перед всяческими провокациями и соблазном легких денег», – заявил Залужный.

    Он считает, что при таких условиях возвращение военных на Украину чревато ростом преступности и угрозами на улицах, что может перерасти в более серьезные проблемы, вплоть до гражданской войны.

    На форуме, посвященном вопросам статуса военных в «послевоенной Украине», Залужный обратил внимание, что перспектива возвращения около 1 млн военнослужащих станет новым серьезным вызовом и для украинского государства, и для гражданского общества.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков выразил убежденность, что разрешение украинского кризиса уже на пороге.

    Комментарии (4)
    17 декабря 2025, 10:37 • Новости дня
    Politico спросило у Киевской школы экономики, почему Бельгии не нужно бояться воровства активов России
    Politico спросило у Киевской школы экономики, почему Бельгии не нужно бояться воровства активов России
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Юристы из двух групп, в одну из которых были включены эксперты Киевской школы экономики, сочли «маловероятным» успех исков России против Бельгии в случае использования замороженных российских активов, пишет Politico.

    Предложенную ситуацию рассматривали две группы, одна из Covington&Burling, другая объединила специалистов из Киевской школы экономики, Стэнфордского университета и немецкой юридической фирмы Bender Harrer Krevet, пишет Politico.

    Обе группы заявили, что России будет «почти невозможно» найти юрисдикцию, которая рассмотрит ее иск против Бельгии, а решения российских судов не будут признаны или исполнены в ЕС или Британии по соображениям политики. Также отмечается, что для подачи иска в Европейский суд или Международный суд ООН (International Court of Justice) потребуется согласие сторон на их юрисдикцию, которого Россия не дает.

    В письме президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупреждал о возможных ответных исках Москвы и ссылался на двусторонний инвестиционный договор, но Covington&Burling указала, что этот договор не распространяется на суверенные активы.

    Юристы также напомнили, что главное юридическое давление на Бельгию возникло при заморозке активов и их дальнейшей полной иммобилизации, а не при возможной передаче Украине. По мнению авторов обеих юридических позиций, возможные новые риски являются несущественными и не сравнимы с преимуществами для безопасности Европы и поддержки Украины.

    10 комментариев

    Бельгийское правительство не предоставило свой комментарий на запрос издания.

    До этого Politico писало, что отказ от предоставления киевскому режиму «репарационного кредита» за счет замороженных активов России может навредить репутации Евросоюза.

    Бельгия отклонила последнее предложение послов ЕС по согласованию экспроприации российских активов.

    Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас отметила серьезные трудности в достижении единства среди стран Евросоюза в этом вопросе.

    Комментарии (9)
    17 декабря 2025, 07:44 • Новости дня
    Агентство Fitch внесло депозитарий Euroclear в список с негативным прогнозом

    Fitch: Рейтинг Euroclear Bank может снизиться из-за риска изъятия активов России

    Агентство Fitch внесло депозитарий Euroclear в список с негативным прогнозом
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings внесло депозитарий Euroclear в список с негативным прогнозом из-за обсуждений использования российских активов в интересах киевского режима.

    Депозитарий Euroclear включен в список компаний с негативным прогнозом рейтинга, передает РИА «Новости».

    Fitch Ratings присвоило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (IDR) Euroclear Bank и Euroclear Holding на уровне «AA» и отметило их планируемой передачей активов ЦБ России для кредита Украине.

    Предупреждение RWN отражает оценку увеличившихся рисков ликвидности и юридических рисков для Euroclear Bank на фоне планов Еврокомиссии о передаче замороженных российских активов Киеву.

    10 комментариев

    «Существует все еще низкая, но возросшая вероятность того, что недостаточная правовая защита и обеспечение ликвидности могут привести к дисбалансу сроков погашения на балансе Euroclear, если обязательства ЦБ РФ станут подлежащими выплате», – говорится в сообщении.

    Также агентство предупредило об увеличении рисков судебных разбирательств, если правовая защита не будет предусмотрена в структуре выделяемого кредита.

    Ранее бельгийские власти отклонили последнее предложение послов Евросоюза по согласованию экспроприации российских активов.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Россия сможет выиграть в суде при попытке ЕС конфисковать ее активы, и это приведет к экономическим трудностям для Бельгии.

    Бельгия также предлагала странам ЕС расторгнуть все действующие инвестиционные соглашения с Россией.

    Комментарии (2)
    16 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    ООН сообщила о семи убийствах российских военнопленных на Украине за месяц

    ООН зафиксировала семь случаев казни российских военнопленных на Украине с ноября

    ООН сообщила о семи убийствах российских военнопленных на Украине за месяц
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выявило семь случаев казней российских военнопленных за последний месяц, включая подтвержденные и расследуемые инциденты.

    Глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк заявил, что с середины ноября сотрудники ведомства зафиксировали четыре убийства российских военнопленных, совершенные украинскими военными. Он добавил, что его ведомство также рассматривает достоверные заявления о трех дополнительных инцидентах».

    Как передает ТАСС, Тюрк подчеркнул, что нарушители прав человека и гуманитарного права должны понести ответственность за свои действия.

    В июне управление сообщало о 26 погибших небоеспособных лицах, включая российских военнопленных, начиная с февраля 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник также Тюрк призвал Киев предотвратить пытки и жестокое обращение с российскими военнопленными на Украине.

    Ранее суд в ДНР приговорил украинского военного к пожизненному заключению за расстрел двух российских солдат.

    До этого в Донбассе украинский старший солдат Александр Зажиренко получил 28 лет колонии строгого режима за пытки и убийство российского пленного.

    Также стало известно, что суд в Донецке будет определять ключевых военных преступников Украины, а Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства страны.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 14:51 • Новости дня
    США назвали предложенные Киеву гарантии безопасности «платиновым стандартом»

    Telegraph: США назвали предложенные Киеву гарантии безопасности «платиновым стандартом»

    США назвали предложенные Киеву гарантии безопасности «платиновым стандартом»
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские чиновники назвали предлагаемые Украине гарантии безопасности «платиновым стандартом», пишет The Telegraph.

    В материале The Telegraph уточняется, что Киеву не предложат лучших условий, если он не согласится на внесение уступок в рамках мирного урегулирования, передает ТАСС.

    Суть соглашения заключается в обеспечении прочных гарантий безопасности, схожих с пятой статьей Североатлантического договора, а также в создании устойчивого механизма сдерживания за счет численности вооруженных сил и вооружения, пишет газета.

    Чиновники, на которых ссылается издание, подчеркнули, что столь высокий уровень гарантий будет предоставлен только при согласии Украины на условия, предусмотренные проектом мирного соглашения. По данным источников издания, между Россией и Украиной уже согласовано около 90% положений этого проекта, однако по вопросу территориальных уступок договоренности пока отсутствуют.

    Напомним, ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии.

    Комментарии (14)
    16 декабря 2025, 14:42 • Новости дня
    Киркоров отреагировал на объявление его в розыск на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Певец Филипп Киркоров заявил, что служба безопасности Украины, объявившая его в розыск, пытается создать информационный повод с его помощью.

    «Все знают, где меня искать. Я в своей стране – в России. Видимо, СБУ за неимением других информационных поводов, решили пошуметь с использованием моего громкого имени», – сказал певец ТАСС.

    Он предположил, что это говорит об отсутствии других инфоповодов у СБУ. Также артист пояснил, что «в украинские регионы» не ездил уже давно, а поездки в российские регионы планирует продолжать и дальше.

    Напомним, СБУ объявила в розыск Киркорова, на Украине ему заочно предъявили обвинение в связи с выступлениями в Крыму и ДНР.

    Комментарии (2)
    17 декабря 2025, 10:46 • Новости дня
    ВС России уничтожили украинскую ДРГ у границы Белгородской области
    ВС России уничтожили украинскую ДРГ у границы Белгородской области
    @ Ukrinform/NurPhoto/REUTERS

    Группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.

    Украинская диверсионно-разведывательная группа из трех человек пыталась провести разведку возле российской границы в районе села Старица на территории Харьковской области, передает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Диверсанты двигались в сторону села Муром в Шебекинском районе Белгородской области, находясь примерно в шести километрах от границы. Российский оператор беспилотника заметил передвижение ДРГ, после чего российские военные уничтожили группу.

    Ранее российские военные нанесли удар по украинской диверсионно-разведывательной группе в Сумской области. Сообщалось, что передовой наводчик группировки «Север» обнаружил украинскую ДРГ из шести человек. По полученным координатам был нанесен авиаудар с применением двух самолетов Су-34.

    Ранее российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины в Харьковской области. В ходе операции был ликвидирован офицер ВСУ.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 13:57 • Новости дня
    Финляндия призналась в отсутствии «плана Б» для финансирования Украины
    Финляндия призналась в отсутствии «плана Б» для финансирования Украины
    @ KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны рассматривают передачу замороженных российских средств Украине как единственный возможный источник масштабной поддержки, других вариантов для помощи Киеву нет, сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью Financial Times (FT).

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью Financial Times заявил, что у Евросоюза нет иных вариантов помощи Украине, кроме конфискации российских активов, передает «Газета.Ru».

    На вопрос о судьбе Украины без так называемого «репарационного кредита» за счет средств России, Орпо ответил: «Я не хочу об этом думать. Потому что у нас нет других вариантов».

    Ранее власти Бельгии отвергли последнее предложение послов ЕС по согласованию экспроприации российских активов. Брюссель заявил о необходимости дополнительных гарантий из-за риска ответных мер со стороны Москвы.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас заявила о растущих трудностях в согласовании данной меры для финансирования Украины.

    Дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов вместо продления на каждые полгода.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал попытки изъятия российских активов посягательством на систему резервов США.

    Между тем, исковое заявление от Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей поступило в Арбитражный суд Москвы 12 декабря 2025 года.

    Комментарии (4)
    17 декабря 2025, 06:31 • Новости дня
    Драка произошла между жителями Днепропетровска и сотрудниками военкомата

    Tекст: Антон Антонов

    Массовая драка между гражданскими лицами и сотрудниками военкомата произошла в Днепропетровске на Украине, пишут украинские СМИ.

    Инцидент начался с того, что трое представителей военкомата повалили мужчину на землю. За него вступились прохожие, среди которых оказались женщина и подростки. Сотрудники военкомата начали распылять слезоточивый газ, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе жители разбили автобус с сотрудниками военкомата, чтобы спасти насильно мобилизованных граждан. В Хмельницкой области Украины также произошла массовая драка между местными жителями и военкомами.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 02:18 • Новости дня
    Венгрия отказалась от «лояльного сотрудничества» с ЕС по российским активам

    Орбан: Венгрия не обязана продолжать сотрудничество с ЕС по российским активам

    Венгрия отказалась от «лояльного сотрудничества» с ЕС по российским активам
    @ dts Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия отказывается от дальнейшего соблюдения принципа «лояльного сотрудничества» с Евросоюзом по вопросу о замороженных на Западе российских активах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан в своем заявлении подчеркнул, что его страна выполняла обязательства по этому принципу, однако Евросоюз в ответ «лишил Венгрию ее прав», передает ТАСС.

    «Я считаю, что с этого момента Венгрия не обязана соблюдать принцип лояльного сотрудничества, если другая сторона отвергла его, как это явно произошло», – заявил Орбан

    По мнению премьера, лидеры Евросоюза нарушили законодательство, предложив решать вопрос по российским активам не консенсусом, а квалифицированным большинством голосов. Такая же схема использовалась, когда рассматривался отказ ЕС от российских энергоносителей, что также лишило Венгрию и другие страны права вето.

    Орбан подчеркнул, что такие действия противоречат главным принципам обсуждения санкций. Он назвал это опасным прецедентом и добавил, что подобное обращение способно породить недоверие и среди других членов сообщества, если их интересы будут проигнорированы аналогичным образом.

    Орбан сделал это заявление накануне саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе 18-19 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что Венгрия на саммите Евросоюза будет выступать против направления российских активов на военные нужды Украины. Евросовет ввел бессрочную заморозку российских суверенных активов, благодаря чему Брюссель больше не обязан продлевать санкции каждые полгода. Теперь ЕС не придется учитывать мнение Венгрии и Словакии, которые открыто выступают против финансовой и военной поддержки Украины.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 00:50 • Новости дня
    Кличко сообщил о взрывах в Киеве
    Кличко сообщил о взрывах в Киеве
    @ Bernd Elmenthaler/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В украинской столице звучат взрывы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

    «Взрывы в столице», – приводит слова Кличко РИА «Новости».

    В Киеве и Киевской области Украины, а также в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Кроме того, сообщается о взрывах в подконтрольных ВСУ городах Запорожье и Херсоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне уже сообщалось о взрывах в контролируемой киевским режимом части Запорожской области.

    Комментарии (0)
