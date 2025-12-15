Третьяковка объявила о запуске новой номинации конкурса «Картина мира»

Tекст: Валерия Городецкая

Генеральный директор галереи Елена Проничева подчеркнула, что номинация приглашает художников всего мира к диалогу с наследием русского искусства и выразила уверенность, что интерес к ней будет международным. По ее словам, в прошлом году заявки на участие поступили уже из 65 стран мира, и организаторы надеются на не меньший успех этой инициативы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Сама номинация предлагает молодым авторам по-новому взглянуть на культурное наследие России – от иконописи до авангарда. Конкурс нацелен не только на поддержание традиций, но и на поиск новых форм взаимодействия между прошлым и будущим, традициями и современным искусством, а также стимулирует культурный обмен между странами.

Тема конкурса в этом году – «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества». Участники предложат работы, отражающие влияние национальных историй и традиций на современное искусство и мировые художественные школы.

Первый заместитель генерального директора «Иннопрактики» Наталья Попова рассказала, что иностранные молодые художники также вдохновляются русским наследием, находя в нем точки соприкосновения со своими национальными культурами. Она поддержала новую номинацию и выразила надежду на появление ярких работ.

Заявки принимаются в номинациях «Графика», «Живопись», «Цифровое искусство» и спецноминации «Вдохновленный русским» до 2 февраля 2026 года через сайт https://kartinamira.art/. Возраст участников – от 18 до 35 лет, без ограничений по уровню подготовки и месту жительства. Итоги конкурса будут подводиться в три этапа, а выставка финалистов откроется в филиале Третьяковской галереи в Самаре в июне 2026 года.