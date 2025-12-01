В СПЧ выступили против идеи карать подростков за насилие по «взрослым» законам

Член СПЧ Брод: Репрессивные методы против несовершеннолетних преступников не дадут результата

Tекст: Татьяна Косолапова

Председатель комиссии Общественной Палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко призвал признать подростков, совершивших насильственные преступления, полностью дееспособными, чтобы они несли ответственность как взрослые.



«Проблема подростковой преступности и агрессивного девиантного поведения, безусловно, требует пристального внимания и анализа причин ее возникновения. Как показывает практика, традиционные меры перевоспитания и привлечения к ответственности часто не дают результата. Мы наблюдаем рост преступности и усилению агрессии подростков», – говорит Брод.

Минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности установлен Уголовным кодексом РФ и опирается на ряд международных конвенций, ратифицированных Россией, подчеркивает собеседник. При этом, учитывая серьезные проблемы отечественной уголовно-исполнительной системы, где нередки пытки и жестокое обращение, более продуктивными представляются меры воспитательного, а не карательного характера. Человек, прошедший через тюремную систему, нередко выходит из нее озлобленным, получившим глубокую психологическую и физическую травму, полагает глава СПЧ.

«Законодатели и правоведы исходят из того, что в раннем возрасте наиболее эффективны элементы трудового воспитания и иные воспитательные меры. У России уже есть печальный исторический опыт применения крайних репрессивных мер к подросткам, как, например, в сталинский период. Эти меры не только не принесли результата, но и подорвали базовые нормы права, морали и этики. Таким образом, возвращаться к вопросу снижения подростковой преступности необходимо, разрабатывая новые инструменты в соответствии с вызовами современности, но избегая репрессивных подходов, которые не приведут к желаемому успеху», – заключил Брод.

Ранее эмансипацию для подростов предложили ввести за преступления, связанные с наркотиками. Она должна производиться в случае повторного правонарушения несовершеннолетнего – то есть пойманный второй раз на наркотиках подросток будет уже отвечать перед законом как взрослый.