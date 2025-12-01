В Румынии освистали военных с венком от президента по случаю Национального дня

Tекст: Ольга Иванова

Во время торжественной церемонии, посвященной Национальному дню, в румынском городе Алба-Юлия присутствующие освистали военных, которые несли венок от имени президента страны Никушора Дана, передает ТАСС. Инцидент произошел 30 ноября у монумента королю Фердинанду и королеве Марии, когда диктор объявил о президентском венке.

Собравшиеся не выражали негодования в адрес венков от парламента, Европарламента, правительства или уездного совета. Как уточняет телеканал Digi24, непосредственно сам Дан на церемонии не присутствовал, венок возлагали представители 811-го пехотного батальона «Деж».

Национальный день является главным государственным праздником Румынии. Именно в этот день в 1918 году было подписано соглашение об объединении Королевства Румынии с Трансильванией, Банатом, Кришаном и Марамурешем. Ежегодно 1 декабря в Бухаресте проходит военный парад.

Как писала газета ВЗГЛЯД, перед началом церемонии в честь 165-летия университета в Яссах десятки протестующих встретили президента Румынии Никушора Дана криками «Позор!» и «Предатель!».

Дан растерялся перед почетным караулом на церемонии и не сразу понял, куда двигаться.

В октябре он допустил возможность вступления Приднестровья в Евросоюз в составе Молдавии. Дан также объяснил подозрения во вмешательстве в выборы «интуицией».