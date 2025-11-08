Литва неделю не фиксировала попыток нарушения границы мигрантами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пограничная служба Литвы уже неделю не фиксирует попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии, сообщает ТАСС. В официальном сообщении службы отмечается: «За прошлые сутки нелегальных мигрантов, которые пытались незаконно пересечь литовско-белорусскую границу, не зафиксировано. Такая ситуация наблюдается в течение недели».

Затишье закрепилось после рекордного инцидента 31 октября, когда через границу пыталась пройти группа из 63 нелегалов. Это стало самым крупным числом нарушителей за текущий год и с октября прошлого года.

С августа 2021 года Литва осуществляет принудительное возвращение нелегальных мигрантов с территории своей страны обратно в Белоруссию, реагируя на массовый приток людей из стран Азии и Африки. В 2024 году с начала года таким образом были возвращены более 1,5 тыс. человек.

