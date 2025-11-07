Россия возглавила Международную ассоциацию детских организаций на два года

Tекст: Валерия Городецкая

Одним из ключевых итогов стало утверждение положения о Координационном совете МАДО в Российской академии образования, а также заключение соглашений о сотрудничестве с международными детскими объединениями Монголии и Южной Осетии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На мероприятии Россия была выбрана председательствующей страной ассоциации на ближайшие два года среди 11 объединений из 10 стран. В обсуждениях основное внимание сосредоточили на создании единой глобальной организации для поддержки детей и молодежи, а также на планировании совместных международных проектов.

Председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов подчеркнул значимость заседания для развития международного направления, отметив, что МАДО должна стать крупнейшей площадкой для совместных инициатив детей и экспертов со всего мира. Генеральный секретарь Молодежной лиги Африканского молодежного конгресса из ЮАР Мнтувоксоло Перм подчеркнул, что создание многоязычной цифровой платформы способно устранить образовательное неравенство во всем мире.

Также было разработано и принято положение о Координационном совете, который будет играть ключевую роль в организации работы МАДО, утверждении документов и развитии совместных проектов. План мероприятий для всех стран-членов МАДО на 2026 год запланирован к утверждению до середины декабря 2025 года.