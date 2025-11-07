В Реутове открылся первый муниципальный отдел фонда «Защитники Отечества»

Tекст: Валерия Городецкая

Новый офис создан для приема ветеранов специальной военной операции из Реутова, Балашихи, Люберец и Королева, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Ветеранам и их семьям обещают персональное сопровождение, а тесное взаимодействие с местными администрациями сделает помощь более оперативной.

«Мы хотим максимально приблизить социальных координаторов к нашим защитникам и их родным. Кроме того, руководители таких отделов смогут напрямую взаимодействовать с главами муниципалитетов и оперативно решать вопросы, связанные с оказанием помощи ветеранам и членам семей героев СВО», – подчеркнула статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда Анна Цивилева.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на заседании Наблюдательного совета фонда поддержал открытие пилотных отделов в Московской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Подмосковный регион выбран как один из крупнейших по числу участников СВО, проживающих на его территории. Здесь действует 223 офиса МФЦ, готовых предоставить услуги ветеранам по разным вопросам.

В новом отделе одновременно будут работать представители различных ведомств – от военкоматов до юристов и специалистов по социальной экспертизе. Ветераны смогут получать помощь без обращения в разные учреждения. Кроме того, для психологической поддержки создан проект «Своя сила», где ветераны помогают друг другу выйти из кризиса.

Во время открытия Цивилева вручила ключи от автомобилей с ручным управлением ветеранам с тяжелыми травмами. Фонд уже выдал более 400 таких машин и планирует увеличить число до 500 до конца года. Ветеран СВО Юрий Жемеров отметил, что сотрудники фонда оказывают постоянную помощь и поддерживают на всех этапах восстановления.