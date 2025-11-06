  • Новость часаСаакашвили и других лидеров оппозиции Грузии обвинили в попытке свергнуть власть
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Россия сохранила свой единственный ядерный полигон
    Скачко: Национальная идея Украины «все нам должны» превратила страну в банкрота
    ЕС собрался прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз
    Экс-советник Макрона назвал его худшим президентом Франции
    Российские войска за сутки очистили от ВСУ 64 здания в Красноармейске
    ВС России сорвали попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске
    СВР заявила о планах Запада устроить диверсию на ЗАЭС и обвинить Россию
    Рар: Брюссель закроет дыру в бюджете Украины за счет стран-членов ЕС
    ФБР заинтересовалось соратником Зеленского Миндичем
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    20 комментариев
    6 ноября 2025, 14:54 • Новости дня

    Политолог Колчин: Путин объявил Год единства народов в ответ русофобам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин объявил о проведении Года единства народов страны как ответ русофобам и деколонизаторам, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Колчин Петр.

    По его словам, утверждение этого года Путиным – прямой и заметный ответ тем, кто занимается русофобией и деколонизацией. Колчин пояснил: речь идет о логичном продолжении Года защитника Отечества, посвященного русскому воинству, которое он назвал «эталоном национального сплочения».

    «Заявления, прозвучавшие на совете по межнациональным отношениям, позволяют с полной уверенностью говорить о формуле грядущего года – единстве всех этносов страны вокруг государствообразующего русского народа Безусловно, русский язык, русские ценности и русские традиции лежат в основе нашей государственности. И очень важно, что эта тема на заседании Совета поднималась часто», – заявил эксперт.

    Колчин считает, что российская национальная политика вступает в новую фазу, где государствообразующий народ занимает свою законную роль объединителя всех этносов и всего многообразия регионов. Он убежден, что Год единства народов России станет этапом укрепления межнационального единства страны.

    Напомним, Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России. На заседании совета по межнациональным отношениям участник встречи выступил с инициативой провести этот тематический год.

    5 ноября 2025, 21:09 • Новости дня
    Путин поддержал объявление 2026 года Годом единства народов России
    Путин поддержал объявление 2026 года Годом единства народов России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России.

    Идея прозвучала на заседании совета по межнациональным отношениям, где с инициативой выступил один из участников, передает ТАСС.

    «Так и сделаем», – отреагировал Путин. После этого он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться подготовкой проектов необходимых решений.

    Ранее Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям подвел итоги реализации Стратегии государственной национальной политики и обозначил основные задачи по подготовке новой редакции этого документа на предстоящие десять лет. Президент отметил, что за прошедшие годы сформирована целостная система национальной политики, включающая эффективные правовые, институциональные и управленческие механизмы.

    Путин подчеркнул важность совершенствования системы мониторинга межнациональных и межрелигиозных отношений, раннего предупреждения и быстрого реагирования на локальные инциденты. Он отметил, что противники России используют внутренние проблемы и миграционный фактор для провоцирования конфликтов внутри страны, используют русофобию как оружие против России. Президент заявил о необходимости твердого и системного противодействия таким угрозам, что должно найти отражение в новой Стратегии.

    Особое внимание Путин уделил защите русской культуры, языка и традиций как государствообразующих элементов, подчеркивая при этом ценность и необходимость сохранения культурного и языкового многообразия всех народов России. Он сообщил о введении двух новых праздников – Дня коренных малочисленных народов (30 апреля) и Дня языков народов России (8 сентября).

    Также президент предложил усовершенствовать систему показателей эффективности национальной политики, сделать ее единой и объективной для всех уровней власти. Среди приоритетов – учет мнения граждан и развитие социологических инструментов для оценки межнациональных отношений. Путин поддержал усиление регионального компонента стратегии и предложил повысить статус Межведомственной рабочей группы по межнациональным отношениям до уровня правительственной комиссии.

    На XVII съезде Русского географического общества Владимир Путин выступил с инициативой объявить 2027 год Годом географии.

    Комментарии (5)
    5 ноября 2025, 19:42 • Новости дня
    Охранника Анджелины Джоли бусифицировали во время поездки актрисы в Херсон
    Охранника Анджелины Джоли бусифицировали во время поездки актрисы в Херсон
    @ Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Голливудская актриса Анджелина Джоли приехала в Херсон, находящийся под контролем Киева, пишет издание «Страна». Однако во время визита одного из ее охранников забрали в ТЦК (аналог российского военкомата).

    Актриса Анджелина Джоли посетила Херсон, находящийся под контролем Киева, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна». Издание опубликовало в своем телеграм-канале две фотографии, на которых, как сообщается, изображена Джоли во время визита в Херсон.

    Как передают одесские паблики, по пути в Херсон Анджелина Джоли заехала в территориальный центр комплектования Николаева, поскольку ее охранника доставили туда после проверки документов. В ТЦК сообщили, что у мужчины возникли проблемы с документами. Он пытался воспользоваться связями и указал на важную персону, которую сопровождал, однако это не убедило военных.

    В результате охранника увезли в военкомат. Туда вскоре прибыла и сама Джоли, чтобы лично попытаться добиться его освобождения.

    В 2022 году актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), приехала во Львов в рамках «личного» визита. В Сети появилось видео, на котором актриса в кафе раздает автографы. Ее недоеденный круассан выставили на продажу за 1 млн гривен.

    Комментарии (21)
    6 ноября 2025, 13:18 • Видео
    Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

    «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 21:14 • Новости дня
    Появились подтверждения сдачи украинских военных в плен под Красноармейском
    Появились подтверждения сдачи украинских военных в плен под Красноармейском
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа украинских солдат вышла с белыми флагами и сложила оружие в районе Красноармейска, среди них оказались недавно мобилизованные.

    Видео сдачи украинских военнослужащих в плен под Красноармейском было опубликовано Telegram-каналом SHOT. На кадрах видно, как военнослужащий России сопровождает группу украинских солдат в выгоревшей лесополосе, после чего начинается допрос пленных.

    Пленные сообщили, что оказались без еды и боеприпасов, а командование ВСУ прекратило связь с подразделениями. Один из пленных заявил: «Дом разобрала артиллерия и дроны. Решил сдаться». Другой пленный рассказал: «Много раненых, эвакуации нет. Два с половиной месяца не было ротации». Все попытки подразделения ВСУ прорваться из окружения оказались безуспешными.

    Сдавшиеся, среди которых были недавно мобилизованные бойцы, в основном располагались в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный.

    Ранее представители Минобороны России подчеркивали, что положение украинских формирований, зажатых в котлах под Красноармейском и Купянском, продолжает стремительно ухудшаться. Представители ведомства отмечали, что для украинских военных единственным шансом спастись остается сдача в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки ВСУ вывести элитные подразделения из Красноармейска привели к значительным потерям и не увенчались успехом. В Красноармейске украинские войска оказались полностью отрезанными после прекращения снабжения, а критика командования усиливается на фоне тяжелой боевой обстановки. Власти в Киеве ограничивают доступ прессы в районы окружения ВСУ и фактически скрывают тяжелую ситуацию своих войск в котлах.

    Комментарии (9)
    6 ноября 2025, 09:41 • Новости дня
    Стало известно о крупных потерях ВСУ после ударов по казарме в Чернигове
    Стало известно о крупных потерях ВСУ после ударов по казарме в Чернигове
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Чернигове и Днепропетровской области зафиксированы потери среди украинских военных в результате ударов по объектам ВСУ.

    Удары были нанесены по казарме ВСУ в Чернигове, есть погибшие среди украинских военных, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По его словам, «Чернигов – удары по... казарме. Есть много погибших ВСУ». Конкретные цифры по потерям не приводятся.

    Кроме того, в Днепропетровской области в ночь на 6 ноября был поражен склад с боекомплектами ВСУ во время погрузки и распределения военной техники.

    Лебедев рассказал, что детонация продлилась долго, а сам удар пришелся на ночное время, когда осуществлялась загрузка вагонов с техникой. По его данным, среди пораженных объектов есть и вагоны с украинскими военными, что подтверждается большим числом машин скорой помощи на месте происшествия.

    Координатор отмечает, что в результате ударов были уничтожены также тепловозы и электровозы ВСУ.

    Также Лебедев добавил, что еще один удар был нанесен по крупному скоплению войск в Петропавловке, где, по информации местных жителей, украинская сторона формировала резерв.

    Ранее представители подполья сообщили о взрывах на заводе по ремонту техники НАТО под Житомиром.

    Подполье также заявляло о взрыве на площадке техники ВСУ под Харьковом.

    В Павлограде были поражены объекты логистики и энергетики ВСУ.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Бельгия заявила о планах активировать четвертую статью НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен допустил начало консультаций стран НАТО из-за появления неопознанных дронов на территории страны.

    Бельгия рассматривает возможность активации четвертой статьи Вашингтонского договора НАТО на фоне инцидентов с неопознанными беспилотниками, пишет ТАСС со ссылкой на издание 7sur7. Глава Минобороны Тео Франкен заявил: «В ближайшие часы и дни будет решен вопрос, должна ли Бельгия активировать четвертую статью НАТО».

    Планируемая активация статьи может привести к началу консультаций по вопросам безопасности с другими государствами блока. В настоящий момент детали появления беспилотников не раскрываются, ситуация остается напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бельгии вечером 4 ноября были закрыты все аэропорты из-за появления беспилотников над их территориями. Международный аэропорт Завентем в Брюсселе отменил 40 рейсов. Глава правительства Бельгии Барт Де Вевер объявил о созыве национального совета безопасности 6 ноября для обсуждения инцидента с участием силового блока кабмина. Экс-министр военного ведомства Бельгии Людивин Дедондер раскритиковала высказывания действующего министра обороны Франкена в адрес России после появления беспилотников.

    Комментарии (15)
    5 ноября 2025, 16:04 • Новости дня
    Shaman и Мизулина поженились в Донецке
    Shaman и Мизулина поженились в Донецке
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как Shaman, объявил о своей свадьбе в Донецке с руководителем Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

    «В Донецке мы с Екатериной посетили ЗАГС и расписались», – сообщил Shaman в Telegram-канале. Екатерина Мизулина также разместила видеозапись церемонии в социальных сетях. На закрытой церемонии был глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    Этот брак стал третьим для исполнителя. Екатерина Мизулина вышла замуж впервые. Ранее Дронов рассказал, что их отношения с Мизулиной только начинаются, а она уже проявила себя как заботливая хозяйка.

    В марте Shaman и Мизулина заявили о своих отношениях и официально объявили себя парой.

    Комментарии (33)
    5 ноября 2025, 18:06 • Новости дня
    BMW резко увеличила чистую прибыль
    BMW резко увеличила чистую прибыль
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Германский автоконцерн BMW за третий квартал 2025 года получил чистую прибыль в 1,7 млрд евро, что значительно превышает результаты прошлого года.

    Чистая прибыль BMW за июль – сентябрь 2025 года выросла более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, передает ТАСС. Тогда производитель зафиксировал менее 500 млн евро прибыли, что связано с проблемами с тормозной системой, испытывающимися в прошлом году.

    Аналитики отмечают, что на фоне прошлогодних трудностей с оборудованием такой прирост финансовых показателей лишь частично отражает динамику развития автоконцерна. Эксперты подчеркивают, что увеличение прибыли в текущем квартале нельзя однозначно считать устойчивым трендом.

    Ранее по итогам третьего квартала 2025 года другие крупные германские автопроизводители, включая Volkswagen и Porsche, зафиксировали значительное падение ключевых финансовых показателей. Volkswagen, в частности, ушел в чистый убыток, потеряв 1,072 млрд евро против прибыли годом ранее, а прибыль Porsche снизилась на 95,9%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем реализации легковых автомобилей с пробегом в сентябре составил 553,3 тыс. штук, что на 2,1% меньше, чем в августе. В сентябре в Россию ввезли 48,4 тыс. подержанных легковых автомобилей, причем почти все они предназначались для физических лиц.

    Комментарии (4)
    5 ноября 2025, 17:15 • Новости дня
    Белоусов призвал немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям на Новой Земле
    Белоусов призвал немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям на Новой Земле
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о необходимости безотлагательно начать подготовку к новым ядерным испытаниям на полигоне «Новая Земля».

    Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что США активно наращивают стратегические наступательные вооружения и разрушают систему глобальной стабильности, в связи с чем Россия должна быть готова к ответным шагам, включая проведение ядерных испытаний, передает официальный сайт Кремля.

    «Мы, безусловно, должны ориентироваться не только и не столько на заявления и высказывания политических деятелей, американских должностных лиц, но прежде всего на действия Соединенных Штатов Америки. А эти действия однозначно свидетельствуют об активном наращивании Вашингтоном стратегических наступательных вооружений», – отметил Белоусов.

    Министр напомнил, что за последние два десятилетия Вашингтон последовательно вышел из ключевых соглашений в сфере контроля над вооружениями: в 2002 году – из Договора по ПРО, в 2019-м – из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, в 2020-м – из Договора по открытому небу. По словам Белоусова, возможный отказ США от моратория на проведение ядерных испытаний «может стать вполне логичным шагом Вашингтона по разрушению системы глобальной стратегической стабильности в мире».

    Он также подчеркнул, что США проводят масштабную модернизацию своих стратегических наступательных вооружений. В частности, создается новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сентинел» с ядерной боеголовкой и дальностью до 13 тысяч километров, строится атомная подлодка «Колумбия», разрабатывается бомбардировщик B-21 «Райдер» и новая крылатая ракета с ядерной боевой частью. Кроме того, «предусматривается расконсервация 56 пусковых установок на 14 подводных лодках типа «Огайо» и полная их загрузка баллистическими ракетами Trident II», а также подготовка к переоборудованию 30 стратегических бомбардировщиков B-52H в носители ядерного оружия.

    По словам министра, США приступили к реализации программы «Золотой купол», направленной на создание системы, способной как перехватывать ракеты, так и поражать их до старта. Также в этом году на вооружение армии США планируется принятие нового ракетного комплекса средней дальности «Дарк Игл» с гиперзвуковыми ракетами дальностью 5,5 тысячи километров. В дальнейшем, отметил Белоусов, эти комплексы будут развернуты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а подлетное время от Германии до центральной части России может составить всего шесть–семь минут.

    Министр сообщил, что в октябре текущего года США провели очередные учения стратегических сил – Global Thunder 2025, в ходе которых отрабатывались вопросы «превентивного нанесения ракетных ядерных ударов по российской территории».

    «Говоря в целом, это единый комплекс мероприятий, включающий в том числе возможные планы США по проведению ядерных испытаний, которые существенно повышают уровень военной опасности для России», – заявил Белоусов.

    По итогам анализа ситуации министр сделал вывод: «Мы должны поддерживать наш ядерный потенциал в готовности к нанесению противником неприемлемого ущерба в любых условиях и обстановке и действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона в интересах гарантированного обеспечения безопасности нашей страны».

    «С учетом вышеизложенного считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки», – подчеркнул глава Минобороны.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагону поручено «начать испытания ядерного оружия на равной основе» с другими странами.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что сложно точно понять, что имеет в виду Дональд Трамп, говоря о срочном начале ядерных испытаний «как у других».

    Генерал бундесвера в отставке назвал слова Трампа о ядерных испытаниях недоразумением.

    Глава Пентагона Пит Хегсет назвал ядерные испытания шагом к снижению конфликтов.

    Комментарии (10)
    5 ноября 2025, 21:46 • Новости дня
    Германия ограничила въезд россиян в страну

    Германия решила запретить въезд россиянам с загранпаспортами без биометрии

    Германия ограничила въезд россиян в страну
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    С 1 января 2026 года гражданам России для въезда в Германию потребуется наличие биометрического загранпаспорта.

    Это следует из сообщения, опубликованного на сайте германского посольства в Москве. В диппредставительстве уточнили: «С 1 января 2026 года для въезда на территорию Германии гражданам Российской Федерации потребуется российский биометрический заграничный паспорт», передает ТАСС.

    Обычные, небиометрические загранпаспорта будут действительны только при наличии в них действующей немецкой визы. Если такой визы нет, въезд в Германию по небиометрическому паспорту будет запрещен.

    Ранее в МИД России сообщили, что в октябре российских граждан на границе некоторых стран Шенгена обязали проходить сбор отпечатков пальцев и фотографирование в рамках внедрения новой системы.

    В сентябре АТОР посоветовала туристам получить биометрический заграничный паспорт из-за ограничений на признание пятилетних документов в ряде стран Шенгенской зоны.

    Комментарии (2)
    5 ноября 2025, 21:39 • Новости дня
    Украинская школьница в финской школе отказалась петь «Калинку»
    Украинская школьница в финской школе отказалась петь «Калинку»
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Знакомство с русской музыкой во время урока в финской школе «Сторэнген» в городе Эспоо вызвало конфликт, когда одна из учениц – 11-летняя дочь украинки – отказалась петь песню «Калинка».

    Как пишет Yle, мать девочки рассказала журналистам, что ребенок сначала отказался от исполнения, но, опасаясь получить плохую оценку, все же присоединился к пению, передает «Фонтанка». Жалоб со стороны других учеников школы или их родителей зафиксировано не было.

    Директор учебного заведения прокомментировала, что вопросы преподавания музыки решаются с учетом контекста и культурной чувствительности. В официальном письме также отмечается, что учителей призывают внимательно реагировать на вопросы учащихся и учитывать потребности класса. Национальное управление образования Финляндии не нашло ничего предосудительного в исполнении «Калинки» на уроках, однако подчеркнуло, что у преподавателей есть свобода действий и возможность корректировать задания, если школьник испытывает дискомфорт.

    Издание отмечает, что значительная часть сервисов для украинцев в стране предоставляется именно на русском языке. Во многих случаях отсутствуют курсы финского на украинском, нет и переводчиков с украинского языка, которых часто заменяют русскоязычные специалисты.

    Мать школьницы, флейтистка, давно проживает в Финляндии, она замужем за финном. Девочка родилась и выросла уже в Финляндии.

    Ранее посольство России обвинило Финляндию в критическом уровне русофобии.

    Комментарии (11)
    5 ноября 2025, 19:28 • Новости дня
    Актриса Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков
    Актриса Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На заседании Домодедовского суда актриса Аглая Тарасова признала свою вину в полном объеме по делу о незаконной перевозке наркотиков через границу.

    Как передает ТАСС, на слушании в Домодедовском суде актриса заявила: «Я признаю вину в полном объеме, более подробно выскажусь в ходе дальнейшего судебного заседания». Подробности инкриминируемого эпизода пока не раскрываются.

    Судебное заседание продолжается, и детали дела, а также возможное наказание для Тарасовой будут объявлены позднее. По словам обвиняемой, она предоставит расширенные объяснения в процессе разбирательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аглая Тарасова была освобождена из-под стражи по решению суда в Москве. Актриса обратилась к суду с просьбой рассмотреть вопрос о мере пресечения в закрытом режиме. У Тарасовой нашли наркотическое вещество при возвращении с Израиля в аэропорту Домодедово.

    Комментарии (12)
    6 ноября 2025, 01:41 • Новости дня
    Захарова выразила уверенность в повторном освобождении Киева от нацистов

    Захарова заявила о приближении освобождения Украины от «нацистских временщиков»

    Захарова выразила уверенность в повторном освобождении Киева от нацистов
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киев вновь оккупирован, но день освобождения Украины от «нацистских временщиков» приближается, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в 82-ю годовщину деоккупации Киева.

    «Киев вновь оккупирован, а нацистская идеология стала государственной на территории всей Украины», – приводит слова Захаровой ТАСС.

    По словам Захаровой, Украина утратила суверенитет, а киевский режим под лозунгами декоммунизации и деколонизации официально закрепил курс на искажение исторических фактов, дерусификацию и уничтожение всего, что связано с Россией, Советским Союзом и общим прошлым.

    «Все попытки вымарать из памяти народа его героическое прошлое обречены на провал. Нет никаких сомнений в том, что близится день освобождения этого некогда процветавшего края от засилья нацистских временщиков, продолжающих опустошать его ради собственных корыстных целей», – подчеркнула Захарова.

    Она напомнила, что в 2023 году «современные бандеровцы» уничтожили установленную на обелиске города-героя Киева пятиконечную золотую звезду и был снесен памятник генералу-освободителю Николаю Ватутину на его могиле у входа в Мариинский парк столицы.

    Она отметила, что едва ли советские солдаты, павшие при освобождении Киева, могли бы представить, что их потомки на Украине будут осквернять память освободителей и чествовать нацистских преступников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг, 6 ноября, отмечают 82-ю годовщину освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков – столицу УССР советские войска освободили 6 ноября 1943 года.

    Комментарии (12)
    6 ноября 2025, 03:52 • Новости дня
    Командир штурмового отряда заявил об освобождении Купянска в течение недели

    Командир штурмового отряда «Лаврик»: Купянск освободят в течение недели

    Командир штурмового отряда заявил об освобождении Купянска в течение недели
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские подразделения в течение ближайшей недели смогут добиться полного освобождения Купянска от украинских сил, заявил командир российского штурмового отряда с позывным «Лаврик».

    «Я командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка, позывной «Лаврик». Мой отряд выполняет задачу по зачистке и освобождению Купянска. ... Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобожден. Настроение у всех боевое, задачу выполним», – приводит слова военного РИА «Новости».

    По его словам, бойцы группировки российских войск «Запад» продолжили наступление и за последние сутки освободили 25 зданий на территории города. Российские войска продвигаются по правому берегу реки Оскол, а для полного освобождения Купянска осталось взять под контроль примерно 130 объектов.

    Украинская армия не прекращает попытки деблокировать населенный пункт и оказывает сопротивление, однако российские подразделения продолжают планомерное выполнение поставленных задач, сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о ходе боев за Купянск. Министерство заявило, что слова главы киевского режима Владимира Зеленского о зачистке «до 60 оставшихся русских» в Купянске свидетельствуют о его полной утрате связи с реальностью или осознании безысходности ситуации для украинских войск. Депутат Рады Марьяна Безуглая назвала заявления Зеленского о ситуации в Купянске «гнилой неправдой».

    Комментарии (12)
    5 ноября 2025, 23:04 • Новости дня
    Украина прекратила движение поездов до Славянска и Краматорска

    Tекст: Вера Басилая

    Железнодорожное сообщение со Славянском и Краматорском в подконтрольной Киеву части ДНР временно прервали по соображениям безопасности, сообщил глава подчиняющейся украинским властям военной администрации региона Вадим Филашкин.

    Глава военной администрации подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин сообщил о временной приостановке движения поездов краматорского направления до границ Харьковской области, передает ТАСС.

    «Тяжелое, но важное решение <…>, временно ограничиваем движение поездов краматорского направления до границ Харьковской области», – заявил Филашкин в своем телеграм-канале.

    Он отметил, что теперь между Краматорском, Славянском и временной конечной станцией организуют автобусные шаттлы.

    По его словам, запрет распространяется и на пригородные поезда. Филашкин подчеркнул, что данная мера необходима для обеспечения безопасности.

    Компания «Укрзализныця» также подтвердила, что конечными станциями этого направления теперь станут Гусаровка или Барвенково, находящиеся в Харьковской области.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что одесские партизаны сорвали железнодорожную поставку вооружения для ВСУ с территории Румынии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российская армия может продвинуться к новым направлениям после Красноармейска.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 10:01 • Новости дня
    Bloomberg заявило о движении Европы и Британии к экономическому краху

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экономический курс Европы и Британии может привести к масштабному кризису, о чем свидетельствуют резкое увеличение налогов и рост социальных расходов, пишет колумнист Bloomberg Макс Хастингс.

    Хастингс сообщил, что Европа и Британия продолжают следовать экономическим стратегиям, чреватым крахом, передает РИА «Новости».

    В его статье подчеркивается, что власти берут больше налогов с работающих граждан ради увеличения поддержки для тех, кто не трудится.

    В материале отмечается, что Британия уже оказалась в состоянии серьезного дефицита бюджета. Обсуждается вероятность роста подоходного налога, усиления фискального давления на состоятельных граждан, введения новых налогов на собственность и даже возможного налога на основные активы.

    Хастингс указывает, что Британия не единственная страна с такими трудностями: Германия столкнулась с чрезмерными расходами на социальные программы, как признал канцлер Фридрих Мерц. В дополнение к этому, автомобильная индустрия Германии испытывает угрозы из-за высокой стоимости труда и энергоносителей.

    Во Франции, по словам автора, наблюдаются массовые протесты и даже бунты из-за попыток президента Эммануэля Макрона увеличить пенсионный возраст с шестидесяти двух до шестидесяти четырех лет на фоне крупнейших в Европе социальных затрат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась передавать России принадлежащие активы Евросоюзу из-за угрозы репутационным потерям.

    Отмечается, что кризис во Франции поставил под угрозу устойчивость всего Евросоюза.

    Комментарии (8)
    Главное
    Сомалийские пираты захватили вышедший из Индии танкер
    Пашинян решил наладить импорт российских товаров через Азербайджан
    Лукашенко пригласил украинцев в Белоруссию на ПМЖ
    Израильский министр призвал евреев Нью-Йорка покинуть город
    Apple и Google собрались подружить Siri и Gemini за 1 млрд долларов
    Глава Nvidia: Китай победит США в сфере искусственного интеллекта
    В Берлине обрушились с критикой на дирижера Франца за награду от Путина

    Мир испугался «пузыря» в сфере искусственного интеллекта

    Фондовые рынки США и Азии падают из-за страха сдутия «пузыря», созданного компаниями, занимающихся искусственным интеллектом. Гонка в сфере ИИ стимулирует их вкладывать миллиарды в дата-центры и другую инфраструктуру, что приводит к росту долгов. Главный вопрос – отобьют ли они гигантские затраты или мир ждет повторение лопнувшего «пузыря» доткомов в начале 2000-х? Подробности

    Перейти в раздел

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия сохранила свой единственный ядерный полигон

    Российское военно-политическое руководство рассматривает целесообразность начала подготовки к возобновлению ядерных испытаний. Но сама техническая возможность таких испытаний обеспечивается ядерным полигоном, построенным во времена СССР и до сих пор действующим на Новой Земле. Как он устроен и что нужно сделать для возобновления испытаний сегодня? Подробности

    Перейти в раздел

    От мэра-коммуниста в Нью-Йорке ждут катастрофы

    В Нью-Йорке произошла маленькая, но все-таки политическая революция. На выборах мэра города победил 34-летний Зохран Мамдани. Выходец из индийского Гуджарата, родившийся в Уганде и исповедующий шиизм, он стал самым молодым градоначальником Нью-Йорка с 1892 года и первым мусульманином на этом посту. Почему Трамп назвал этого политика коммунистом – и что эти выборы значат для всей Америки? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

      «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    • В США сменилась эпоха

      Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    • Макрон стал худшим в истории

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации