Полицейские Киева избили активистку Бережную при возложении цветов к Вечному огню

Правозащитница Бережная избита полицией Киева при возложении цветов к Вечному огню

Во время памятного мероприятия, приуроченного ко Дню освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков Елена Бережная, ранее освобожденная под залог, возлагала цветы к Вечному огню в Парке Славы.

Источник ТАСС рассказал: «Только что в Киеве в день освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков на возложении цветов в парке Славы у Вечного огня отпущенную недавно под залог политзаключенную Елену Бережную избили полицейские в форме и по гражданке, схватили и увезли в неизвестном направлении. Бережная должна была встретиться для возложения цветов с братьями Кононовичами. Они пришли на место, когда ее уже увозили».

Бережная и ранее подвергалась давлению за выступления против репрессивной политики киевских властей, а также за защиту священников и прихожан канонической Украинской православной церкви. Кроме того, она критиковала героизацию нацизма и его сторонников на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бережная в марте 2022 года была задержана и в декабре 2024 года приговорена к 14 годам лишения свободы за госизмену.

В апреле 2025 года Бережная выиграла иск в Европейском суде по правам человека против Украины. Европейский суд по правам человека признал ее задержание незаконным и обязал Киев выплатить компенсацию в размере 2,5 тыс. евро.