Глава МВД Венесуэлы обвинил Рубио в срыве Саммита Америк

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», решение о переносе Саммита Америк в Доминиканской Республике принято по указанию американского сенатора Марко Рубио. Такое заявление сделал глава МВД Венесуэлы и первый вице-президент правящей PSUV Диосдадо Кабельо в эфире своей телепрограммы.

Кабельо заявил: «Это сам господин войны, Марко Рубио, дал указание президенту Доминиканской Республики Луису Абинадеру отменить саммит, который должен был пройти в начале декабря. Атмосфера была им невыгодна, ведь многие страны собирались использовать эту площадку, чтобы осудить незаконное военное присутствие США в Карибском бассейне и их внесудебные убийства».

Десятый Саммит Америк планировали провести 4-5 декабря в Пунта-Кане, но правительство Доминиканской Республики объявило в октябре о решении не приглашать Кубу, Никарагуа и Венесуэлу. Вслед за этим от участия отказались Мексика и Колумбия. В итоге, 3 ноября Доминикана сообщила о переносе мероприятия на следующий год после анализа ситуации в регионе.

Кроме того, Кабельо обвинил Рубио, министра войны США Пита Хегсета и советника президента Дональда Трампа Стивена Миллера в том, что они «тянут Трампа в пропасть». По его словам, именно эта группа несет ответственность за многие проблемы американского общества.

Также, рассуждая об отношениях с США, Кабельо затронул тему бывшего спецназовца США Джордана Гудро, объявленного в розыск на родине. По словам министра, США опасаются, что Гудро раскроет детали провалившейся диверсионной операции в Венесуэле.

