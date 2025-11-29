Украинский Ан-124 заметили в Израиле и ОАЭ

Kan: Украинский Ан-124 вывез американские военные грузовики из Израиля в ОАЭ

Tекст: Вера Басилая

По данным Kan, украинский транспортный самолет Ан-124 совершил в пятницу рейс из ОАЭ в аэропорт Бен-Гурион, где был загружен американскими военными грузовиками Oshkosh и большим объемом военного оборудования. После погрузки лайнер направился обратно в ОАЭ, сделав короткую техническую остановку в Грузии, передает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что детали этого рейса свидетельствуют о сложной логистике перевозки американской военной техники через Израиль, однако подробности груза не раскрываются.

Ранее аналогичный самолет, принадлежащий Украине, был замечен в Бен-Гурионе в октябре, тогда его грузом были контейнеры, похожие на те, что используют израильские военные для транспортировки ракет-перехватчиков Patriot.

В сентябре Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Израиль уже передал ВСУ систему Patriot, а еще две доставки ожидаются осенью.

Власти Израиля неоднократно опровергали сообщения о поставках систем ПВО Киеву и давали соответствующие заверения российской стороне.

В июле украинский самолет Ан-124-100 заметили в небе над Киевом после его прилета из Лейпцига.