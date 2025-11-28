Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.5 комментариев
Орбан высказал надежду на успех мирных инициатив по Украине
Орбан выразил надежду на успех объявленных инициатив по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду на то, что недавно представленные мирные инициативы, связанные с ситуацией на Украине, в конечном итоге приведут к установлению мира.
Орбан выразил надежду на достижение мира благодаря новым предложениям по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости».
«Мы надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в конечном итоге приведут к этому самому миру», – заявил Орбан.
Орбан заявил о крупных экономических потерях страны из-за конфликта на Украине.
Владимир Путин отметил взвешенную позицию Виктора Орбана по украинскому вопросу.