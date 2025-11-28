Путин отметил взвешенную позицию Орбана по украинскому вопросу

Орбан отправился в Москву на переговоры с Путиным

Орбан отправился в Москву на переговоры с Путиным о газе и Украине

Tекст: Вера Басилая

В беседе с журналистами перед вылетом Орбан анонсировал переговоры с Путиным, которые намечены на первую половину дня, передает ТАСС.

«Сегодня мы будем разговаривать с президентом России», – заявил премьер Венгрии.

Орбан подчеркнул, что его главная цель – обеспечить Венгрии стабильные поставки энергоресурсов. Он отметил, что в республике сохраняются самые низкие в Европе цены на топливо и сырье благодаря доступу к российской нефти и газу по ценам ниже международных.

Премьер добавил, что намерен добиться гарантий энергоснабжения страны зимой и в течение следующего года по доступной цене. Особое значение Орбан придал снятию действия американских санкций, которые ранее мешали поставкам по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток».

Комментируя возможность обсуждения украинского кризиса, Орбан сказал, что этот вопрос неизбежно окажется в повестке переговоров. Правительство Венгрии последовательно выступает за прекращение боевых действий и призывает стороны к мирному соглашению.

По данным венгерских СМИ, Орбан и Путин встречались трижды после 2022 года, а всего провели переговоры четырнадцать раз. Последняя их встреча прошла в Москве 5 июля 2024 года в рамках миротворческой миссии, когда венгерский премьер также посетил Украину, Китай и США.

Виктор Орбан ранее заявил о планах встретиться с Владимиром Путиным в Москве в пятницу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что информация о встрече будет предоставлена Кремлем при наличии контактов.

Песков также сообщал, что последняя беседа между Путиным и Орбаном состоялась 17 октября.

Власти Венгрии заняли девятую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.