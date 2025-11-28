Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.5 комментариев
Путин отметил взвешенную позицию Орбана по украинскому вопросу
Путин назвал взвешенной позицию Венгрии по вопросу конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле отметил взвешенную позицию венгерских властей по украинскому вопросу.
Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле отметил взвешенную позицию венгерских властей по украинскому вопросу, передает ТАСС.
«Мы знаем вашу взвешенную позицию по украинскому вопросу», – подчеркнул Путин.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Кремль для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Орбан заявил, что планирует обсуждать поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что после переговоров пресс-подход не запланирован.