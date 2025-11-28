  • Новость часаЭксперты назвали сроки восстановления стартового стола Байконура для пилотируемых миссий
    Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России
    Очевидец рассказал подробности нештатной ситуации на Байконуре
    В Госдуме предложили ввести «период охлаждения» при покупке жилья
    Проданное властями СССР яйцо Фаберже из коллекции императора Николая II выставили на торги в Лондоне
    Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов
    Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
    США направили Москве скорректированный в Женеве проект по Украине
    На Украине обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!»
    Депутаты предложили выпустить банкноту номиналом 10 тыс. рублей
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    28 ноября 2025, 14:00 • Новости дня

    Путин отметил взвешенную позицию Орбана по украинскому вопросу

    Путин назвал взвешенной позицию Венгрии по вопросу конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле отметил взвешенную позицию венгерских властей по украинскому вопросу.

    Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле отметил взвешенную позицию венгерских властей по украинскому вопросу, передает ТАСС.

    «Мы знаем вашу взвешенную позицию по украинскому вопросу», – подчеркнул Путин.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Кремль для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Орбан заявил, что планирует обсуждать поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что после переговоров пресс-подход не запланирован.

    27 ноября 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине

    Путин: Конфликт на Украине прекратится после ухода ВСУ с занимаемых территорий

    Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине прекратятся только в случае ухода войск Украины с занимаемых ими территорий.

    Путин подчеркнул: «Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем», передает РИА «Новости».

    Глава государства сделал это заявление на пресс-подходе по итогам визита в Бишкек. Российский лидер находится в Киргизии с 25 по 27 ноября, где в рамках государственного визита встретился с лидером Киргизии Садыром Жапаровым и провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе визита Путин также принял участие в саммите ОДКБ.

    Ранее Путин предупредил, что при отказе Киева от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.

    27 ноября 2025, 17:32 • Новости дня
    Путин спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении

    Путин: ВС России могут обрушить фронт ВСУ на Запорожском направлении

    Путин спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин допустил возможность обрушения линии фронта украинских войск на Запорожском направлении.

    Он отметил активные действия группировки российских войск «Днепр» и стремительное продвижение группировки «Восток», передает ТАСС.

    «Войска группировки «Восток» весь укрепрайон ВСУ практически обходят с севера. Против них с одной стороны стоит наша группировка «Днепр», а группировка «Восток» обходит их с севера. И это может привести к обвалу фронта на этом участке [на Запорожском направлении]», – сказал он.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что освобождение населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области открывает для ВС России возможности продвижения сразу на двух направлениях. Наиболее эффективным может оказаться заход с тыла в Запорожскую область.

    Ранее на Запорожском направлении нашли десятки тел украинских военных.

    27 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    28 ноября 2025, 01:31 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    При повторении ситуации в Купянске на других направлениях СВО украинским военным придется пойти на сворачивание фронта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Киргизию и саммита ОДКБ.

    «Здесь и кроются различия между теми на Западе, кто хочет добиться мира и как можно быстрее, даже ценой каких-то взаимных уступок, в том числе с украинской стороны. Потому что если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на тех участках, о которых сейчас сказал, то сворачивание фронта будет неизбежным», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Напомним, ранее Путин предупредил Киев о том, что при отказе от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.

    Купянск в Харьковской области 20 ноября перешел под контроль российских войск. Минобороны впервые показало кадры освобождения города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении и заявил, что Купянск полностью находится в руках военных России.

    27 ноября 2025, 17:14 • Новости дня
    Путин отверг слухи о попадании Лаврова в опалу
    Путин отверг слухи о попадании Лаврова в опалу
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отверг слухи о том, что министр иностранных дел Сергей Лавров якобы оказался в опале.

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Бишкек прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о якобы снижении доверия властей к главе МИД Сергею Лаврову, передает ТАСС. Он решительно опроверг подобные утверждения.

    «Чушь это какая-то. Ни в какую опалу он не попал, у него свой график работы. Он доложил мне, сказал, чем он будет заниматься, в какое время. Он этим и занимается. Готовится к встрече с американскими партнерами», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтвердил планы визита американской делегации в Москву на следующей неделе.

    27 ноября 2025, 17:25 • Новости дня
    Путин сообщил о полном окружении Красноармейска и Димитрова
    Путин сообщил о полном окружении Красноармейска и Димитрова
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские вооруженные силы удерживают большую часть Красноармейска, а в Димитрове противник оказался отрезанным и начал терять контроль над территорией, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин заявил о полном окружении Красноармейска и Димитрова, передает ТАСС. По его словам, российские войска контролируют семьдесят процентов территории Красноармейска, повторяя опыт операции в Купянске.

    Путин подчеркнул: «Красноармейск и Димитров полностью окружены. Так же, как в свое время Купянск. 70% территории Красноармейска находится в руках российских вооруженных сил. На юге города Димитрова группировка противника отсечена. Она рассекается так по всему городу, и наши войска переходят к ее планомерному уничтожению».

    Он добавил, что на южных рубежах города Димитрова противник оказался отсечен и утрачивает координацию, российские подразделения занимаются его ликвидацией в рамках намеченных планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли значительную часть Красноармейска, где части Вооруженных сил Украины оказались в котле. Военнослужащие России продолжают боевые действия в Красноармейске, включая штыковые атаки на окраинах города. Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Иванополье в Донецкой народной республике.

    27 ноября 2025, 17:04 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия готова юридически закрепить отсутствие планов агрессии против ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил готовность оформить юридически или любым иным способом отказ страны от агрессивных действий в отношении Европы.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны официально зафиксировать намерение не нападать на европейские государства, передает ТАСС. Он отметил, что несмотря на отсутствие таких планов у России, в западном обществе активно формируется противоположное мнение, и многие граждане стран Европы напуганы подобными утверждениями.

    Путин подчеркнул, что Россия готова оформить гарантии отсутствия агрессивных намерений «как угодно». «Если они напугали своих граждан и те хотят услышать, что мы не собираемся и у нас нет никаких агрессивных планов в отношении Европы, пожалуйста: мы готовы это зафиксировать как угодно», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО и Европейский союз продолжают политику по усилению напряженности в Балтийском регионе.

    Евросоюз готовит свою экономику и инфраструктуру к возможному военному столкновению с Россией.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о целенаправленной подготовке западных стран к военному конфликту и увеличении военных бюджетов.

    27 ноября 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин сообщил о визите американской делегации в Москву на следующей неделе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подтвердил планы визита американской делегации в Москву на следующей неделе.

    «На следующей неделе американская делегация должна приехать в Москву», – заявил он журналистам, передает ТАСС.

    В четверг Путин заявил, что Соединенные Штаты не представляли России проектов договора по украинскому вопросу.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске. Путин допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине.

    28 ноября 2025, 09:37 • Новости дня
    Орбан отправился в Москву на переговоры с Путиным

    Орбан отправился в Москву на переговоры с Путиным о газе и Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава правительства Венгрии Виктор Орбан вылетел в Москву, чтобы обсудить с российским лидером поставки энергоносителей и урегулирование ситуации на Украине.

    В беседе с журналистами перед вылетом Орбан анонсировал переговоры с Путиным, которые намечены на первую половину дня, передает ТАСС.

    «Сегодня мы будем разговаривать с президентом России», – заявил премьер Венгрии.

    Орбан подчеркнул, что его главная цель – обеспечить Венгрии стабильные поставки энергоресурсов. Он отметил, что в республике сохраняются самые низкие в Европе цены на топливо и сырье благодаря доступу к российской нефти и газу по ценам ниже международных.

    Премьер добавил, что намерен добиться гарантий энергоснабжения страны зимой и в течение следующего года по доступной цене. Особое значение Орбан придал снятию действия американских санкций, которые ранее мешали поставкам по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток».

    Комментируя возможность обсуждения украинского кризиса, Орбан сказал, что этот вопрос неизбежно окажется в повестке переговоров. Правительство Венгрии последовательно выступает за прекращение боевых действий и призывает стороны к мирному соглашению.

    По данным венгерских СМИ, Орбан и Путин встречались трижды после 2022 года, а всего провели переговоры четырнадцать раз. Последняя их встреча прошла в Москве 5 июля 2024 года в рамках миротворческой миссии, когда венгерский премьер также посетил Украину, Китай и США.

    Виктор Орбан ранее заявил о планах встретиться с Владимиром Путиным в Москве в пятницу.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что информация о встрече будет предоставлена Кремлем при наличии контактов.

    Песков также сообщал, что последняя беседа между Путиным и Орбаном состоялась 17 октября.

    Власти Венгрии заняли девятую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    27 ноября 2025, 17:42 • Новости дня
    Путин: Признание Крыма и Донбасса будет темой переговоров с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юридическое признание Крыма и Донбасса частью России должно обсуждаться в рамках российско-американских переговоров, сообщил президент Владимир Путин.

    Комментируя положение о только фактическом признании Крыма и Донбасса в «мирном плане» США, российский лидер подчеркнул, что вопрос юридического признания этих территорий остается одним из ключевых для российской стороны, передает ТАСС.

    «Это и должно быть предметом переговоров с американской стороной», – заявил глава государства.

    Издание Politico писало, что американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей.

    Британия, Германия и Франция подготовили альтернативный проект, согласно которому территориальные переговоры будут идти по линии боевого соприкосновения после прекращения огня.

    27 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин о мирном соглашении по Украине: Проектов договора не было
    Путин о мирном соглашении по Украине: Проектов договора не было
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты не представляли России проектов договора по украинскому вопросу, заявил президент Владимир Путин.

    «Значит, по поводу проекта договора. Ну, проектов договора не было. Был набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно», – подчеркнул глава государства, общаясь с журналистами, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске. Путин допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о сокращении мирного плана по Украине до 22 пунктов.

    27 ноября 2025, 17:37 • Новости дня
    Путин: Купянск полностью находится в руках военных России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Группировка противника в Купянске полностью ликвидирована, а сам город находится под контролем российских вооруженных сил, заявил президент России Владимир Путин.

    «Сейчас, как известно, группировка противника там (в Купянске – прим. ВЗГЛЯД) полностью ликвидирована, город полностью в наших руках», – отметил глава государства, общаясь с журналистами, передает РИА «Новости».

    Путин сейчас находится с рабочим визитом в Бишкеке, где проводит встречи на высшем уровне с 25 по 27 ноября.

    Ранее Путин сообщил, что российские вооруженные силы удерживают большую часть Красноармейска, а в Димитрове противник оказался отрезанным и начал терять контроль над территорией.

    В пятницу последние выжившие бойцы ВСУ признали потерю Красноармейска.

    Напомним, глава Генерального штаба Валерий Герасимов доложил, что Вооруженные силы России освободили Купянск в Харьковской области.

    27 ноября 2025, 17:22 • Новости дня
    Путин: Договориться с Украиной невозможно юридически
    Путин: Договориться с Украиной невозможно юридически
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, в том числе по территориальным вопросам, но сейчас это невозможно юридически со стороны Киева, заявил президент России Владимир Путин.

    «Конечно, мы хотим договориться в конечном счете с Украиной. Но это сейчас просто практически невозможно, невозможно юридически. От них, кто может, кто хочет – тот пусть и ведет переговоры», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он уточнил, что Москва настаивает на международном признании положений будущего урегулирования основными мировыми игроками. Он подчеркнул, что для России важно юридическое закрепление любых достигнутых решений.

    Ранее Путин указывал, что глава киевского режима Владимир Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы.

    28 ноября 2025, 10:28 • Новости дня
    Венгерская MOL начала переговоры о покупке российской доли в сербской NIS

    Венгрия начала обсуждать приобретение российской доли в сербской NIS

    Венгерская MOL начала переговоры о покупке российской доли в сербской NIS
    @ ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерская компания MOL рассматривает вариант увеличения участия в сербской NIS и готова содействовать сделке, которая может изменить контроль над компанией, сообщил глава аппарата правительства Венгрии Гергель Гульяш.

    Венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о приобретении российской доли в сербской нефтяной компании NIS, пишет «Коммерсантъ». Об этом сообщил глава аппарата правительства Венгрии Гергель Гульяш, отметив, что обсуждается возможность рыночной сделки с поддержкой венгерских властей.

    По его словам, «один из вариантов – это расширение роли MOL», и вывод NIS из-под российского контроля, по мнению Будапешта, находится в интересах самой компании.

    Ранее Венгрия выражала готовность содействовать Сербии в вопросах безопасности поставок топлива. Министр иностранных дел Петер Сиярто заявлял, что MOL увеличит экспорт нефти в Сербию в два с половиной раза.

    На прошлой неделе СМИ писали, что переговоры о приобретении российской доли в NIS также вела крупнейшая нефтяная компания ОАЭ ADNOC. В настоящий момент «Газпром нефти» принадлежит 44,9% акций NIS, еще 11,3% – у Газпрома, в то время как сама Сербия контролирует 29,87%. NIS остается единственным импортером нефти на сербском рынке.

    Президент Сербии Александр Вучич предложил США дать российским акционерам NIS 50-дневный срок для поиска покупателя контрольного пакета акций компании.

    Российские акционеры решили продать контрольный пакет акций крупнейшей энергетической компании Сербии NIS.

    Американские власти потребовали выхода российских акционеров из состава владельцев NIS.

    27 ноября 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин: Спецслужбы России и Украины всегда были в контакте

    Путин заявил о взаимодействии спецслужб России и Украины по военнопленным

    Путин: Спецслужбы России и Украины всегда были в контакте
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что спецслужбы России и Украины всегда поддерживали связь друг с другом.

    По его словам, взаимодействие между ведомствами продолжалось даже в самые сложные периоды, и в настоящее время контакты сохраняются, передает РИА «Новости».

    «Наши спецслужбы, российские и украинские, всегда находились в контакте друг с другом даже в самые тяжелые времена, и сейчас они находятся. Чем они занимаются? Решением ряда гуманитарных вопросов, прежде всего это связано с обменом военнопленными», – сказал он.

    Ранее взятый в плен в Красноармейске украинец призвал сослуживцев сдаваться.

    Группа украинских солдат вышла с белыми флагами и сложила оружие в районе Красноармейска.

    Бойцы российской группировки войск «Восток» в населенном пункте Тихое Днепропетровской области взяли в плен восемь военных ВСУ, оставшихся без патронов.

    27 ноября 2025, 16:40 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России построить АЭС малой мощности в Киргизии

    Путин: Россия готова построить АЭС малой мощности в Киргизии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова приступить к строительству атомной электростанции малой мощности в Киргизии, если Бишкек одобрит этот проект, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства уточнил, что пока строительство подобных станций реализует только Россия, несмотря на заявления других государств о готовности выполнять такие проекты, передает РИА «Новости».

    «У нас есть в планах, возможно, строительство атомных электростанций малой мощности. Напомню еще раз, Россия – единственная страна в мире, которая осуществляет такие проекты. Многие говорят о том, что готовы были бы это делать, но делаем пока только мы. И если Кыргызстан примет такое решение, здесь наши коллеги в контакте друг с другом находятся, мы реализуем эти проекты», – сказал Путин.

    На прошлой неделе Путин принял участие в церемонии установки корпуса реактора на АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Он заявил, что возведение АЭС «Эль-Дабаа» в Египте при участии российских специалистов продвигается успешно. Президент Египта поблагодарил Россию за строительство АЭС.

    В сентябре Россия и Иран подписали соглашение о строительстве АЭС «Хормоз».

