Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.5 комментариев
Орбан заявил о крупных экономических потерях Венгрии из-за конфликта на Украине
Орбан заявил о значительных убытках венгерской экономики из-за Украины
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о значительном снижении экономической активности страны из-за ограничений торговли с Россией и конфликтом на Украине.
Венгрия в полной мере ощущает влияние украинского конфликта на себе, неся ощутимые экономические потери, заявил Виктор Орбан на встрече с Владимиром Путиным, передает ТАСС.
Орбан подчеркнул, что экономическое взаимодействие между Венгрией, остальной Европой и Россией блокируется боевыми действиями на Украине.
По словам премьера, Венгрия особенно пострадала из-за ограниченных торговых отношений с Россией, что негативно сказалось на ряде ключевых секторов экономики.
Ранее в Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Путин отметил взвешенную позицию Орбана по украинскому вопросу.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что после переговоров пресс-подход не запланирован.