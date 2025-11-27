Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Суд взыскал 20 млн рублей с убийцы генерала Москалика
Суд обязал агента СБУ Кузина выплатить семьe генерала Москалика 20 млн рублей
После теракта в Балашихе, повлекшего гибель генерала Ярослава Москалика, суд обязал виновного в трагедии Игната Кузина выплатить 20 млн рублей родственникам погибшего в качестве моральной компенсации.
Второй западный окружной военный суд взыскал 20 млн рублей с Игната Кузина, завербованного спецслужбой Украины, за организацию взрыва в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала суда. В результате этого взрыва погиб генерал Ярослав Москалик.
Суд постановил полностью удовлетворить гражданский иск и взыскать с Кузина в пользу родных Москалика компенсацию морального вреда. Игнат Кузин признан виновным в совершении теракта по заданию СБУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд приговорил Кузина к пожизненному лишению свободы. На суде Кузин принес извинения семье убитого генерала.
Напомним, генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в результате теракта в Балашихе 25 апреля.
СК России установил, что Кузин осенью 2023 года прибыл на Украину, где ждал указаний от куратора из СБУ, за совершение преступления ему пообещали 18 тыс. долларов.