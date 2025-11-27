Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.2 комментария
Путин объяснил пробки фур на границе Казахстана борьбой с черным импортом
Появление длинных очередей из грузовиков на границе РФ с Казахстаном связано с проверками на предмет черного импорта, значительная часть которого перевозилась без документов, объяснил президент России Владимир Путин.
Путин объяснил причины заторов из грузовиков на российско-казахстанской границе необходимостью борьбы с нелегальным импортом, передает ТАСС. По его словам, по его поручению таможенные органы России начали проводить выборочные проверки на дорогах, используя права, предусмотренные в рамках Евразийского экономического союза.
Путин подчеркнул, что такие меры были предприняты, когда выяснилось: значительное количество товаров и фур пересекают границу без каких-либо документов. «Черный просто импорт», – заявил президент.
Президент сделал это заявление на пресс-подходе в Бишкеке, подводя итоги своего визита в Киргизию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на контрольно-пропускных пунктах Казахстана образовались многокилометровые очереди из фур.