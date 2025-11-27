Путин объяснил пробки фур на границе Казахстана борьбой с черным импортом

Tекст: Ольга Иванова

Путин объяснил причины заторов из грузовиков на российско-казахстанской границе необходимостью борьбы с нелегальным импортом, передает ТАСС. По его словам, по его поручению таможенные органы России начали проводить выборочные проверки на дорогах, используя права, предусмотренные в рамках Евразийского экономического союза.

Путин подчеркнул, что такие меры были предприняты, когда выяснилось: значительное количество товаров и фур пересекают границу без каких-либо документов. «Черный просто импорт», – заявил президент.

Президент сделал это заявление на пресс-подходе в Бишкеке, подводя итоги своего визита в Киргизию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на контрольно-пропускных пунктах Казахстана образовались многокилометровые очереди из фур.