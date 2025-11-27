Финансист Волкова объяснила, как рассчитывать личную инфляцию самостоятельно

Tекст: Дарья Григоренко

По ее словам, разница объясняется усреднением данных для всей страны – официальная инфляция рассчитывается по стандартной потребительской корзине, которая не учитывает личные привычки, состав семьи и индивидуальные траты, передает Газета.Ru.

Волкова объясняет: «Несколько лет назад на одну тысячу рублей можно было купить полноценную корзину продуктов: молоко, хлеб, сыр, фрукты. Сегодня – небольшой пакет. Так выглядит инфляция в реальности». Личная инфляция – это индивидуальный показатель, который показывает, насколько увеличились расходы именно вашей семьи, а не страны в целом.

Эксперт привела пример: расходы семьи из четырех человек по отдельным статьям – продуктам, коммуналке, детским кружкам – могут расти быстрее, чем официальный индекс, и в итоге личная инфляция для семьи достигнет 13%, тогда как объявленная – всего 7%. У одинокого человека, траты которого почти не меняются, личная инфляция может быть на уровне четырех-пяти процентов. Это, по словам Волковой, демонстрирует огромную разницу финансовой реальности у разных людей.

Волкова описала пошаговую методику: нужно определить все основные личные расходы, зафиксировать траты за два периода – например, год назад и сейчас – и подсчитать разницу по каждой категории с учетом доли каждой в бюджете. Формула проста: разницу делят на прошлогодние показатели, умножая на 100.

После расчета личной инфляции исследуйте свои привычки тратить: «Цифры быстро показывают, какие статьи бюджета раздулись незаметно», – советует эксперт. Она предлагает пересмотреть расходы, выделить приоритеты, а высвобожденные средства направить на формирование финансовой подушки – например, положить на отдельный счет или вклад на три-шесть месяцев.

По мнению Волковой, именно понимание личной инфляции позволяет вернуться к контролю над финансами, планировать будущее и не полагаться на усредненные официальные отчеты.

Знание своей личной инфляции – это первый шаг для контроля финансов. Эксперт рекомендует анализировать категории с самыми большими тратами, строить «финансовую подушку» из сэкономленных средств, оформляя вклад на три–шесть месяцев. Такой подход помогает видеть реальные изменения в бюджете и принимать более обоснованные решения о тратах и накоплениях.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что большинство граждан считают высокую инфляцию несправедливым налогом и страдают от роста цен, особенно малоимущие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что стимулирование спроса монетарными мерами может привести страну к стагфляции или гиперинфляции и перечеркнуть успехи в снижении бедности.