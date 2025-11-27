Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.2 комментария
Финансист Волкова объяснила, как рассчитывать личную инфляцию самостоятельно
Официальная инфляция часто выглядит стабильной, однако реальные расходы семьи или отдельного человека могут расти гораздо быстрее, отмечает финансовый эксперт Татьяна Волкова.
По ее словам, разница объясняется усреднением данных для всей страны – официальная инфляция рассчитывается по стандартной потребительской корзине, которая не учитывает личные привычки, состав семьи и индивидуальные траты, передает Газета.Ru.
Волкова объясняет: «Несколько лет назад на одну тысячу рублей можно было купить полноценную корзину продуктов: молоко, хлеб, сыр, фрукты. Сегодня – небольшой пакет. Так выглядит инфляция в реальности». Личная инфляция – это индивидуальный показатель, который показывает, насколько увеличились расходы именно вашей семьи, а не страны в целом.
Эксперт привела пример: расходы семьи из четырех человек по отдельным статьям – продуктам, коммуналке, детским кружкам – могут расти быстрее, чем официальный индекс, и в итоге личная инфляция для семьи достигнет 13%, тогда как объявленная – всего 7%. У одинокого человека, траты которого почти не меняются, личная инфляция может быть на уровне четырех-пяти процентов. Это, по словам Волковой, демонстрирует огромную разницу финансовой реальности у разных людей.
Волкова описала пошаговую методику: нужно определить все основные личные расходы, зафиксировать траты за два периода – например, год назад и сейчас – и подсчитать разницу по каждой категории с учетом доли каждой в бюджете. Формула проста: разницу делят на прошлогодние показатели, умножая на 100.
После расчета личной инфляции исследуйте свои привычки тратить: «Цифры быстро показывают, какие статьи бюджета раздулись незаметно», – советует эксперт. Она предлагает пересмотреть расходы, выделить приоритеты, а высвобожденные средства направить на формирование финансовой подушки – например, положить на отдельный счет или вклад на три-шесть месяцев.
По мнению Волковой, именно понимание личной инфляции позволяет вернуться к контролю над финансами, планировать будущее и не полагаться на усредненные официальные отчеты.
Знание своей личной инфляции – это первый шаг для контроля финансов. Эксперт рекомендует анализировать категории с самыми большими тратами, строить «финансовую подушку» из сэкономленных средств, оформляя вклад на три–шесть месяцев. Такой подход помогает видеть реальные изменения в бюджете и принимать более обоснованные решения о тратах и накоплениях.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что большинство граждан считают высокую инфляцию несправедливым налогом и страдают от роста цен, особенно малоимущие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что стимулирование спроса монетарными мерами может привести страну к стагфляции или гиперинфляции и перечеркнуть успехи в снижении бедности.