Лукашенко отказался стать посредником в переговорах по Украине
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не стремится стать посредником на переговорах по урегулированию украинского конфликта.
«Я не люблю никакого посредничества. Какой я буду посредник? Мы же «агрессоры» с Владимиром Владимировичем. Вы же слышите: все согласны вести переговоры в Беларуси, сотрудничать с Беларусью. Кроме Володи Зеленского. Я в чем ему насолил? Поэтому я не стремлюсь к этому», – сказал он в ответ на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».
Лукашенко подчеркнул, что Минск остается готов предоставить свою площадку для мирных переговоров. Он напомнил о возможности вернуться к диалогу, который начался еще в 2015 году, заявив, что «это самый оптимальный момент и для того, чтобы исправить то, что было тогда».
Ранее Лукашенко заявил о готовности провести переговоры по Украине в Минске.
Он также выразил уверенность, что Киев согласится на мирный договор, предложенный США, поскольку ключевые положения уже согласованы между сторонами.
Президент Белоруссии выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.