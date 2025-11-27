В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.2 комментария
Суд отказал взыскать долг по кредиту с Бондарчука в пользу отеля
Московский суд не удовлетворил два иска петербургского отеля о взыскании с режиссера Федора Бондарчука долга по кредиту на сумму более 9,7 млн рублей.
Рассмотрение дела продолжалось более двух лет, банк сначала заключил с режиссером кредитный договор, а затем передал право требования долга отелю «Петровский Арт Лофт» по договору цессии, передает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.
После этого гостиница обратилась в суд с требованием взыскать с Бондарчука более 9,7 млн рублей по кредитному договору. На что были потрачены деньги, в документах не уточнялось.
Суд отказал в удовлетворении обоих исковых заявлений о взыскании сумм по договору займа и кредитному договору с режиссера.
Сервис «БИР-аналитик» указал, что основной видом деятельности ООО «Петровский Арт Лофт» является предоставление гостиничных услуг. На сайте отеля отмечается, что он расположен в центре Петербурга.
