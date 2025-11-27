Трамп ужесточил меры против афганских иммигрантов после нападения на Нацгвардию

Tекст: Вера Басилая

Администрация Дональда Трампа немедленно приостановила рассмотрение всех заявок на иммиграцию от граждан Афганистана после стрельбы в Вашингтоне, в результате которой были тяжело ранены двое солдат Национальной гвардии, сообщает Axios.

Служба гражданства и иммиграции США выступила с заявлением вскоре после того, как Трамп в видеообращении пообещал «перепроверить каждого без исключения» иммигранта, прибывшего с Афганистана в период президентства Джо Байдена. Президент подтвердил, что подозреваемый в стрельбе – афганец, прибывший в страну в 2021 году. По данным ведомства, обвиняемый въехал в США по программе «Operation Allies Welcome», созданной при Байдене для поддержки уязвимых афганских беженцев после вывода американских войск.

В официальном заявлении USCIS подчеркивается: «С настоящего момента все процедуры по рассмотрению иммиграционных запросов, связанных с гражданами Афганистана, остановлены на неопределенный срок до завершения дополнительной проверки протоколов безопасности и отбора.» Ведомство также подчеркнуло, что приоритетом остается защита населения и безопасность страны.

Ранее двое военнослужащих Национальной гвардии США получили серьезные ранения из-за стрельбы рядом с Белым домом. Подозреваемым по делу обстрела в Вашингтоне оказался гражданин Афганистана. Этот же человек ранее служил вместе с американскими военными в Афганистане.

Дональд Трамп пообещал, что нападавший понесет жесткое наказание.