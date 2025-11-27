В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.0 комментариев
Трамп ужесточил меры против афганских иммигрантов после нападения на Нацгвардию
После того, как двое военнослужащих Национальной гвардии США были тяжело ранены в результате стрельбы в Вашингтоне, власти приостановили обработку всех иммиграционных заявок от граждан Афганистана, сообщает Axios.

Служба гражданства и иммиграции США выступила с заявлением вскоре после того, как Трамп в видеообращении пообещал «перепроверить каждого без исключения» иммигранта, прибывшего с Афганистана в период президентства Джо Байдена. Президент подтвердил, что подозреваемый в стрельбе – афганец, прибывший в страну в 2021 году. По данным ведомства, обвиняемый въехал в США по программе «Operation Allies Welcome», созданной при Байдене для поддержки уязвимых афганских беженцев после вывода американских войск.
В официальном заявлении USCIS подчеркивается: «С настоящего момента все процедуры по рассмотрению иммиграционных запросов, связанных с гражданами Афганистана, остановлены на неопределенный срок до завершения дополнительной проверки протоколов безопасности и отбора.» Ведомство также подчеркнуло, что приоритетом остается защита населения и безопасность страны.
Ранее двое военнослужащих Национальной гвардии США получили серьезные ранения из-за стрельбы рядом с Белым домом. Подозреваемым по делу обстрела в Вашингтоне оказался гражданин Афганистана. Этот же человек ранее служил вместе с американскими военными в Афганистане.
Дональд Трамп пообещал, что нападавший понесет жесткое наказание.