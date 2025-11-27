Подозреваемый в стрельбе у Белого дома в Вашингтоне служил в армии Афганистана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне ранее служил в афганской армии рядом с американским спецназом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канал NB.

По словам родственников мужчины, он прибыл в США в сентябре 2021 года после десяти лет службы в армии Афганистана, где участвовал в операциях вместе с бойцами сил специального назначения США.

Инцидент произошел в среду, около 15.00 по местному времени (23.00 мск), недалеко от резиденции президента. В результате нападения пострадали двое военнослужащих Национальной гвардии, оба находятся в критическом состоянии. Полиция Вашингтона сообщила о задержании одного подозреваемого.

Сам Трамп ранее подтвердил, что нападавший прибыл из Афганистана осенью 2021 года. Накануне атаки, 25 ноября, Трамп называл Вашингтон «абсолютно безопасным городом» и говорил, что в столице не было убийств на протяжении полугода.

На фоне произошедшего член Палаты представителей США Брэндон Гилл из Техаса призвал к массовым депортациям. Он заявил: «Подозреваемый является «гражданином Афганистана». Мы можем либо массово депортировать этих дикарей, либо пассивно сидеть и наблюдать, как разрушается наша цивилизация».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что бойцы Национальной гвардии США были расстреляны в упор из засады. Два военнослужащих Национальной гвардии США получили серьезные ранения в результате стрельбы неподалеку от Белого дома. Подозреваемым в стрельбе в Вашингтоне оказался гражданин Афганистана.