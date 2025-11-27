Экономист Мамедова рассказала о лимитах снятия наличных в сутки

Tекст: Алексей Дегтярев

Ограничения по снятию наличных в банкоматах связаны с усилением мер по борьбе с мошенничеством и требованиями Банка России по управлению рисками, пояснила она, передает РИА «Новости».

Обычно лимит по дебетовой карте составляет от 100 до 300 тыс. рублей в сутки и может достигать 3 млн рублей в месяц.

Премиальным клиентам банки устанавливают более высокие лимиты, однако при подозрительных транзакциях возможны ограничения до 50 тыс. рублей на 48 часов. Еще более жесткие ограничения – до 100 тыс. рублей в месяц – применяют к пользователям, ранее подозревавшимся в участии в мошеннических схемах.

Чтобы не столкнуться с дополнительными блокировками или ограничениями, эксперты рекомендуют заранее консультироваться с банками перед снятием наличных на сумму более 50 тыс. рублей в банкомате.

Ранее Банк России установил девять признаков подозрительных операций при снятии наличных. Среди них регулятор выделил необычное время проведения операции, нетипичную сумму снятия или нестандартное местоположение банкомата.