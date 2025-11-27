Трое мужчин обвинили Спейси в сексуальном насилии и домогательствах в Британии

Tекст: Антон Антонов

Гражданский процесс запланирован на 12 октября 2026 года в Высоком суде Англии и Уэльса. Сейчас речь идет о гражданских исках, а не о рассмотрении уголовных обвинений, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

Трое мужчин подали жалобы против Спейси в связи с его действиями между 2000 и 2013 годами. Сам актер настаивает на своей невиновности и отвергает все выдвинутые обвинения.

По словам одного из истцов, имя которого не разглашается, Спейси, предположительно, подвергал его сексуальному насилию около 12 раз с 2000 по 2005 год. Второй истец сообщил, что испытал домогательства от Спейси в 2008 году, работая с ним в лондонском театре «Олд вик», получил психологическую травму, а также понес финансовые убытки. Он подал иск еще в 2022 году, однако рассмотрение дела было приостановлено на время уголовного разбирательства.

Третий истец – актер Руари Кэннон – публично обвинил Спейси, отказавшись от права на анонимность. Он заявляет, что Спейси домогался его на вечеринке в 2013 году. В это время Кэннон был занят в постановке «Сладкоголосая птица юности» в «Олд вик», где Спейси занимал пост художественного руководителя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2023 года жюри присяжных Королевского суда лондонского района Сазерк признало невиновным Спейси по всем девяти обвинениям в насильственных действиях сексуального характера и непристойном поведении в отношении четырех мужчин в период с 2004 по 2013 год.