В Гвинее-Бисау создали военное командование для управления страной

Военные Гвинеи-Бисау создали командование для управления страной

Tекст: Вера Басилая

По данным TGB, генеральный штаб вооруженных сил Гвинеи-Бисау принял решение создать военное командование для управления страной, передает РИА «Новости».

Руководство армии заявило о приостановке действия конституции и текущего избирательного процесса до тех пор, пока ситуация в стране не нормализуется. Командование объяснило это необходимостью создать условия для возвращения к нормальной жизни.

Ранее президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоку Эмбало заявил, что был арестован в своем кабинете в президентском дворце в ходе переворота. Вместе с президентом в тот же день задержаны начальник генштаба ВС Гвинеи-Бисау Бьяге На Нтан, его заместитель Мамаду Туре и министр внутренних дел Ботче Канде.

Напомним, первый тур президентских выборов в стране состоялся 23 ноября. Итоги голосования по-прежнему не объявлены официально. Оба основных кандидата, Умаро Сиссоку Эмбало и Фернанду Диаш, уже заявили о своей победе, а окончательные результаты должны быть названы на этой неделе.

Ранее посольство России в Гвинее-Бисау переведено в режим повышенной готовности. Диппредставительство поддерживает оперативную связь с проживающими там соотечественниками.