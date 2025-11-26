Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.8 комментариев
Военные Гвинеи-Бисау создали командование для управления страной
Генштаб вооруженных сил Гвинеи-Бисау объявил о создании военного командования для управления страной. Действие конституции приостановлено до нормализации обстановки, сообщает государственный телевещатель TGB.
По данным TGB, генеральный штаб вооруженных сил Гвинеи-Бисау принял решение создать военное командование для управления страной, передает РИА «Новости».
Руководство армии заявило о приостановке действия конституции и текущего избирательного процесса до тех пор, пока ситуация в стране не нормализуется. Командование объяснило это необходимостью создать условия для возвращения к нормальной жизни.
Ранее президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоку Эмбало заявил, что был арестован в своем кабинете в президентском дворце в ходе переворота. Вместе с президентом в тот же день задержаны начальник генштаба ВС Гвинеи-Бисау Бьяге На Нтан, его заместитель Мамаду Туре и министр внутренних дел Ботче Канде.
Напомним, первый тур президентских выборов в стране состоялся 23 ноября. Итоги голосования по-прежнему не объявлены официально. Оба основных кандидата, Умаро Сиссоку Эмбало и Фернанду Диаш, уже заявили о своей победе, а окончательные результаты должны быть названы на этой неделе.
Ранее посольство России в Гвинее-Бисау переведено в режим повышенной готовности. Диппредставительство поддерживает оперативную связь с проживающими там соотечественниками.