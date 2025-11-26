В Смоленской области около 9 тыс. жителей остались без света

Tекст: Дарья Григоренко

«Из-за сильного снегопада в некоторых населенных пунктах Смоленской области произошли отключения электроэнергии. В настоящее время без света остаются около 9,6 тысяч жителей. Мобилизованы все необходимые силы для ликвидации последствий непогоды», – заявили в правительстве региона, передает ТАСС.

По данным пресс-службы правительства региона, перебои затронули несколько населенных пунктов. Власти сообщают, что ситуация остается напряженной, но ведется активная работа по восстановлению электроснабжения.

Наиболее сложная обстановка наблюдается в Ярцевском, Демидовском, Духовщинском округах и Смоленском районе. Специалисты работают в круглосуточном режиме для восстановления подачи электричества. Жители затронутых районов просят сохранять спокойствие и следить за сообщениями о ходе работ.

Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова проинформировала, что причиной отключения электричества стала авария на высоковольтной линии, из-за чего в нескольких районах Таганрога отсутствовало электроснабжение. Позже она сообщила, что в Таганроге восстановили электроснабжение для большинства потребителей.