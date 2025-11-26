Рябков заявил об отсутствии намерений публично обсуждать детали мирного плана США

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия не готова публично рассматривать детали мирного плана Дональда Трампа по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости». В ходе пресс-конференции, проходившей в медиагруппе «Россия сегодня», замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что для успешного продолжения переговоров требуется время и обстоятельный подход к диалогу.

«Мы не готовы к тому, чтобы обсуждать некоторые детали происходящего, в том числе различные версии этого мирного плана публично. В конце концов, необходимо время и внимание для того, чтобы продолжился диалоговый процесс», – заявил Рябков, отвечая на вопросы журналистов.

Рябков также отметил, что российская сторона проявляет должное терпение в общении с Вашингтоном, пишет ТАСС. Как отметил дипломат, ситуация характеризуется беспрецедентными обстоятельствами, а внутренний политический процесс в США существенно влияет на динамику дискуссий по украинскому урегулированию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва получила по неофициальным каналам несколько различных версий американского мирного плана по урегулированию на Украине, при этом официально проект никто не предоставлял.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва получила вариант плана Дональда Трампа по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки.

Президент Владимир Путин отметил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, однако отказ Киева от переговоров лишь приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.