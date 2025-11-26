Рябков: Нормализация отношений России и США находится на ранних стадиях

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, общий успех данного процесса не гарантирован, передает ТАСС.

Рябков подчеркнул, что Москве пока только предстоит убедиться в реальной готовности Вашингтона уважать коренные интересы России. В том числе российская сторона ожидает равноправия в работе над устранением первопричин кризиса в отношениях между двумя странами.

Замминистра также заметил, что для достижения прогресса необходимо учитывать принципиальные противоречия в области безопасности.

Издание Sohu писало, что мировое сообщество оказалось удивлено действиями президента Владимира Путина в ответ на обострение отношений между Россией и Соединенными Штатами, что сопровождалось продуманными военными и дипломатическими шагами.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться с Путиным, а министру армии США Дэну Дрисколлу провести переговоры с украинцами.