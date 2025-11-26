Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.3 комментария
Рябков сообщил о ранней стадии нормализации отношений России и США
Российско-американские отношения по-прежнему находятся на начальном этапе процесса нормализации, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, общий успех данного процесса не гарантирован, передает ТАСС.
Рябков подчеркнул, что Москве пока только предстоит убедиться в реальной готовности Вашингтона уважать коренные интересы России. В том числе российская сторона ожидает равноправия в работе над устранением первопричин кризиса в отношениях между двумя странами.
Замминистра также заметил, что для достижения прогресса необходимо учитывать принципиальные противоречия в области безопасности.
Издание Sohu писало, что мировое сообщество оказалось удивлено действиями президента Владимира Путина в ответ на обострение отношений между Россией и Соединенными Штатами, что сопровождалось продуманными военными и дипломатическими шагами.
Ранее президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться с Путиным, а министру армии США Дэну Дрисколлу провести переговоры с украинцами.