Politico: США пригрозили заблокировать реэкспорт оружия для Киева

Tекст: Вера Басилая

По данным Politico, власти США могут использовать ограничение реэкспорта вооружения в качестве инструмента влияния на Европу и Киев, передает РИА «Новости».

Издание пишет, что данный подход уже стал распространенным мнением в администрации Вашингтона.

Старший консультант Европейского политического центра Кристиан Меллинг отметил, что США обладают возможностью заблокировать или временно приостановить реэкспорт военной техники, а также замедлить поставки буквально за одну ночь.

Эксперт добавил, что такими действиями Вашингтон способен оказать быстрое и ощутимое давление на европейских союзников или Украину.

Politico констатирует, что соответствующее настроение «уже царит в Вашингтоне», что может отразиться на будущих схемах поставок вооружения для Украины.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США пригрозили прекратить поставки оружия Киеву, если Киев откажется от мирного плана.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Урсуле фон дер Ляйен с предложением прекратить финансовую поддержку Украины и поддержать американскую мирную инициативу.

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ заявил, что Украина и европейские союзники по-прежнему верят в возможность нанести России стратегическое поражение на поле боя.