США обязали иностранцев платить в три раза больше американцев за вход в национальные парки
С января иностранным туристам при посещении крупнейших национальных парков США придется платить на 170 долларов больше, чем гражданам страны, при этом для американцев стоимость годового абонемента сохранится на уровне 80 долларов.
С 1 января стоимость посещения национальных парков для иностранных туристов в США вырастет, передает Axios.
Новые правила были анонсированы Министерством внутренних дел в рамках инициативы «Америка прежде всего». Американцам обещают сохранить доступные цены, а для иностранных гостей вводится ряд дополнительных сборов.
По данным ведомства, годовой абонемент на посещение парков для граждан США останется на уровне 80 долларов, тогда как иностранным туристам он обойдется в 250 долларов. Таким образом, повышение для нерезидентов составит 170 долларов. Кроме того, при разовом посещении 11 самых популярных национальных парков, включая Гранд-Каньон, Йеллоустоун и Йосемити, иностранцы, не имеющие годового пропуска, должны будут заплатить дополнительный сбор в размере 100 долларов на человека сверх стандартного входного билета.
Министерство внутренних дел США отмечает, что «нерезиденты будут платить больше, чтобы поддерживать уход и сохранение американских парков».
Помимо этого, в честь 110-летия Службы национальных парков и на некоторых праздниках, включая День флага (день рождения Дональда Трампа), для граждан США будут организованы бесплатные «патриотические дни» входа по резидентскому признаку.
Все основные абонементы America the Beautiful – годовые, для военных, пенсионеров, школьников четвертого класса и лиц с ограниченными возможностями – будут доступны в цифровом формате на сайте Recreation.gov. Также расширяется доступ для мотоциклистов: новый пропуск теперь покрывает сразу два транспортных средства.
Глава Министерства внутренних дел Даг Бергум пояснил, что повышение цен для иностранцев гарантирует их справедливый вклад в сохранение уникальных природных ландшафтов США.
