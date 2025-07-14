Исторический Гранд-Каньон Лодж уничтожен лесным пожаром

Tекст: Дмитрий Зубарев

Исторический Grand Canyon Lodge на северном краю Гранд-Каньона был полностью уничтожен быстро распространяющимся лесным пожаром, сообщает NBC News.

Пожар вынудил власти закрыть доступ к этой части парка на оставшийся сезон. В огне также оказались центр для посетителей, автозаправка, очистные сооружения, административное здание и часть жилья для сотрудников, рассказал суперинтендант парка Эд Кибл.

На северном краю Гранд-Каньона действуют два крупных пожара, которые вместе уже охватили более 45 тыс. акров (около 18 тыс. гектаров), отмечает федеральный портал InciWeb. Пожар, получивший название Dragon Bravo, уничтожил исторический комплекс – он возник после удара молнии 4 июля и перешел в открытую стадию после попытки его контролируемого сжигания. В пятницу власти округа Коконино объявили обязательную эвакуацию всего региона.

Среди уничтоженных огнем объектов – водоочистная станция, из-за чего произошел выброс хлорного газа. Это вынудило эвакуировать спасателей и туристов из нижней части каньона. Туристам, сплавляющимся по реке Колорадо, было рекомендовано миновать Phantom Ranch – комплекс домиков и общежитий на берегу реки.

Оригинальный Grand Canyon Lodge был построен в 1928 году, но сгорел после пожара в 1932 году, напоминает Grand Canyon Historical Society. Перестроенный с использованием оригинального камня, он вновь открылся в 1937 году и до недавнего времени оставался главным архитектурным символом северного края.

Все гости и сотрудники были эвакуированы, жертв нет, сообщила управляющая компания Aramark.

Представитель компании отметила: «Как хранители национальных сокровищ, мы опустошены этой потерей». На некоторых участках огня пожарные добились успехов в его сдерживании, однако на востоке и севере пожар, получивший название White Sage Fire, продолжает быстро распространяться из-за сухой травы и мертвых деревьев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США закрыли национальный парк «Гранд-Каньон» для посетителей из-за распространения коронавируса. В национальном парке «Гранд-Каньон» разбился прогулочный вертолет, в результате чего погибли три человека.