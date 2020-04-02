Национальный парк Гранд-Каньон в США закрыли для посетителей из-за коронавируса

Управление национальных парков США приняло решение о «немедленном закрытии» для посещения Национального парка Гранд-Каньон в американском штате Аризона в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Здоровье и безопасность посетителей, сотрудников, волонтеров, жителей и партнеров национального парка Гранд-Каньон занимают первое место в списке приоритетов Управления», – приводит текст заявления ТАСС.

Кроме того, с 1 апреля приостановил прием посетителей национальный парк Джошуа-Три в штате Калифорния. Продолжат работу в нем лишь сотрудники службы охраны.

К утру четверга число заразившихся коронавирусом в США превысило 213 тыс. человек, общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 4757. В Белом доме предупредили, что от коронавируса погибнут до 200 тыс. американцев.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Напомним, во вторник США опередили Китай по числу жертв коронавируса. В прошлую пятницу США вышли на первое место по числу выявленных случаев заражения COVID-19. При этом скорость распространения коронавируса в США вдвое выше среднемировой.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.

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