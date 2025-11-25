В Белом доме назвали тех, кто критикует мирный план Трампа

Tекст: Катерина Туманова

Она обратила внимание журналистов на то, что среди тех, кто выступает против плана президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине, могут быть лица, каким-либо образом наживающиеся на текущем конфликте, передает ее слова ТАСС.

Она особо подчеркнула, что США поддерживают равноценные контакты с Россией и с Украиной, не отдавая предпочтения ни одной из сторон.

«Я видела много дезинформации, слухов и обвинений в адрес людей в этом здании (Белом доме), в том числе госсекретаря Марко Рубио, специального посланника Стивена Уиткоффа и даже президента, о том, что они отдают предпочтение одной из сторон. Более далеких от истины измышлений и быть не может», – заявила она.

Левитт подчеркнула, что подобные заявления исходят от лиц, которые либо не осведомлены о реальной ситуации, либо преследуют свои интересы, причем часть этих людей, вероятно, не заинтересована в скором окончании войны, а может даже извлекает выгоду из ее продолжения.

Она подчеркнула, что в Белом доме нет заинтересованных в продолжении конфликта лиц, поэтому президент Трамп с командой прикладывают усилия для достижения мира на Украине.

Напомним, 24 ноября Киев заявил о сокращении мирного плана Трампа с 28 до 19 пунктов. До этого США предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступки Киева по части Донбасса и предоставление России экономических и политических преференций.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские участники переговоров не согласились с позицией США по признанию российского суверенитета над Крымом, Донбассом и другими территориями. ЕС выдвинул собственный план урегулирования на Украине из 24 пунктов.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости согласия Москвы с выдвинутым планом по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что обсуждать американский план через СМИ нельзя, и официальной информации по этому вопросу нет.