Комментатор Шнякин передал слова Алдонина из клиники

Товарищ бывшего игрока сборной России по футболу Евгения Алдонина комментатор Дмитрий Шнякин связался со спортсменом и узнал, что тот находится на лечении в Германии.
«Связался с Алдониным. Женя в Германии, с бодрым настроем и под надзором классных спецов, передаю его слова: «Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть, за них изо всех сил держусь», – написал Шнякин в Telegram-канале.
Он добавил, что желающие могут помочь Алдонину с дорогостоящим длительным лечением, разместив ссылки в посте.
Комментатор признался, что сообщение о тяжелом заболевании у «крепкого зожника», «здорового мужика» шокировало его. Шнякин сослался на бытующее у мужчин презрение к «сливу душевного груза» и проверкам здоровья, однако теперь и сам собирается и всех призывает не тянуть до критического момента.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, у экс-футболиста сборной России 45-летнего Евгения Алдонина обнаружили тяжелое заболевание, сообщили в Российской премьер-лиге (РПЛ), которая объявила сбор финансовой помощи спортсмену, на попечении которого двое маленьких детей.