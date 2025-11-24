Комментатор Шнякин передал слова Алдонина из клиники

Экс-футболист сборной Алдонин рассказал о намерении справиться с болезнью

Tекст: Катерина Туманова

«Связался с Алдониным. Женя в Германии, с бодрым настроем и под надзором классных спецов, передаю его слова: «Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть, за них изо всех сил держусь», – написал Шнякин в Telegram-канале.

Он добавил, что желающие могут помочь Алдонину с дорогостоящим длительным лечением, разместив ссылки в посте.

Комментатор признался, что сообщение о тяжелом заболевании у «крепкого зожника», «здорового мужика» шокировало его. Шнякин сослался на бытующее у мужчин презрение к «сливу душевного груза» и проверкам здоровья, однако теперь и сам собирается и всех призывает не тянуть до критического момента.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, у экс-футболиста сборной России 45-летнего Евгения Алдонина обнаружили тяжелое заболевание, сообщили в Российской премьер-лиге (РПЛ), которая объявила сбор финансовой помощи спортсмену, на попечении которого двое маленьких детей.



