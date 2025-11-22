  • Новость часаСтраны G20 заявили о планах урегулировать кризис на Украине
    «Прошлое здесь и оно нас жжет». Как поучаствовать в суде над нацистами
    Эксперт объяснил «тошнотворную» атмосферу на встрече делегаций США и ЕС по Украине
    Военкор рассказал о проблемах с логистикой у ВСУ после освобождения Звановки в ДНР
    Вэнс назвал ключевые условия для мирного соглашения по Украине
    Путин указал всему миру на главных противников мира на Украине
    Медведев с сарказмом отреагировал на назначение Ермака главой делегации Украины
    FT: Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы
    Украинский блогер Шарий заявил о заморозке расследования коррупции Зеленского
    Дрон привел украинских бойцов на российские позиции
    Владимир Можегов Владимир Можегов Любая революция направлена против народа

    Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    22 ноября 2025, 15:41 • Новости дня

    У экс-футболиста сборной России Алдонина нашли тяжелое заболевание

    Бывший футболист сборной России Алдонин тяжело болен

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская премьер-лига объявила о тяжелой болезни бывшего игрока сборной России по футболу Евгения Алдонина, нуждающегося в длительном и дорогостоящем лечении.

    У экс-капитана сборной России по футболу Евгения Алдонина нашли серьезное заболевание. В связи с этим Российская премьер-лига (РПЛ) начала сбор средств для поддержки его семьи. В официальном сообщении пресс-службы РПЛ отмечается: «Сейчас наша помощь очень нужна Евгению Алдонину. У него выявлено тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. На плечах Евгения – уход и воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь».

    В РПЛ также подчеркнули вклад Алдонина в развитие российского футбола, как во время так и после завершения игровой карьеры, когда он регулярно проводил мастер-классы для молодежи и участвовал в образовательных проектах по всей стране.

    Евгению Алдонину 45 лет, он известен по выступлениям за московский ЦСКА, где провел 315 матчей и стал пятикратным обладателем Кубка России, четырежды выигрывал Суперкубок страны и дважды – чемпионат России. В 2005 году вместе с армейцами защитник завоевал Кубок УЕФА – первую победу российского клуба в еврокубках. До ЦСКА футболист играл за «Ротор» Волгоград, позднее – за «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий». В составе сборной России Алдонин провел 29 матчей и участвовал в чемпионате Европы 2004 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Алдонин оказался в числе пострадавших экс-футболистов сборной России от мошенничеств в банке «Замоскворецкий».

    Алдонин принял решение забрать свою дочь Веру в свою новую семью после брака с певицей Юлией Началовой.

    Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет от остановки сердца.


    21 ноября 2025, 18:32 • Новости дня
    Зеленский в обращении к украинцам признал, что может не выдержать давления
    Зеленский в обращении к украинцам признал, что может не выдержать давления
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил о «беспрецедентном давлении», которое оказывается на Украину.

    По его словам, «украинцы стальные, но даже самый крепкий металл может не выдержать». В связи с обсуждением американского плана урегулирования конфликта на Украине из 28 пунктов, Зеленский пообещал представить альтернативные предложения. «Мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами (по мирному плану). Будет конструктивный поиск с нашим главным партнером – Соединенными Штатами. Я буду приводить аргументы, я буду переубеждать, предлагать альтернативы», – заявил он в видеообращении.

    По словам Зеленского, Украина сейчас сталкивается с одним из самых серьезных выборов за всю новейшую историю. Он отметил, что «страна стоит между угрозой потери главного партнера и возможной потерей достоинства, а также между выполнением 28 сложных условий американского плана или еще более сложной зимой».

    Относительно предложенного президентом США мирного плана украинский президент подтвердил намерение внести в него изменения. Однако Зеленский не уточнил, какие именно коррективы он предлагает и что предпримет в случае отказа Вашингтона. Он лишь добавил, что «этот план должен предусматривать честь и достоинство» украинцев.

    Зеленский предупредил, что впереди у Украины тяжелая неделя, страна будет вынуждена выдерживать постоянное давление.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Британии Киром Стармером и Владимиром Зеленским американскую мирную инициативу по Украине.

    СМИ писали, что США потребовали от Киева территориальные уступки и сокращение численности вооруженных сил.

    Агентство Reuters сообщало, что США пригрозили прекратить поставки оружия Киеву при отказе от мирного плана.

    21 ноября 2025, 22:29 • Новости дня
    Политолог: Путин указал всему миру на главных противников мира на Украине

    Политолог Асафов: Киев и Брюссель настроены на бесконечный конфликт на Украине

    Политолог: Путин указал всему миру на главных противников мира на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Путин и Дональд Трамп в рамках встречи на Аляске заложили контуры будущего процесса урегулирования конфликта на Украине. Эти договоренности поддержали большинство государств планеты, но неготовность к миру Киева и Брюсселя сделали нормализацию ситуации затруднительной, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В пятницу Путин заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование на Украине – в том числе в рамках плана Трампа.

    «Владимир Путин в очередной раз показал всему миру, что по вопросу урегулирования конфликта на Украине Россия находится на связи со всеми своими союзниками из числа стран мирового большинства. Все они, как, впрочем, и США, поддерживают скорейшую стабилизацию ситуации», – сказал политолог Александр Асафов.

    «В этой связи многие наши партнеры ожидали значительного прогресса после окончания саммита на Аляске. Тогда наш президент совместно с Дональдом Трампом провел по-настоящему титаническую дипломатическую работу. Фактически, каркас урегулирования был готов, но преградой для нормализации выступили Украина и ее европейские «модераторы», – продолжил он.

    «Киев и Брюссель настроены на бесконечный конфликт. Более того, они совершенно открыто об этом говорят. Изначальную рамку диалога, заданную Анкориджем, изучили в КНР, Индии, КНДР, ЮАР, Бразилии, в государствах ОДКБ. Все они поддерживали зародившийся дипломатический импульс. И реакция Старого Света не оставила у них сомнений, кто здесь истинный агрессор», – рассуждает собеседник.

    «Теперь Дональд Трамп пытается выдвинуть новую инициативу, которую еще предстоит обсудить. Она, вероятно, учитывает новые реалии на фронте. Мы готовы обсуждать его план, вносить необходимые корректировки, делать все для того, чтобы устранить первопричины кризиса. Но Киев и Брюссель пока продолжают упорствовать в своем желании воевать, что полностью противоречит воле большинства стран планеты», – заключил Асафов.

    В пятницу Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что пауза в урегулировании конфликта на Украине после переговоров на Аляске связана с отказом Киева от мирной инициативы, предложенной Дональдом Трампом. «Полагаю, что именно поэтому появилась и новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов», – подчеркнул он.

    Президент уточнил, что этот проект может лечь в основу урегулирования, однако предметно данный вопрос не обсуждался. «Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», – предположил президент.

    «Думаю, в основе такой позиции лежит не столько низкий уровень компетенции – сейчас не буду обсуждать эту сторону дела. Но, скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя. И, судя по всему, ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему это в конце концов может привести», – пояснил российский лидер.

    В то же время Россия готова к мирным переговорам, а также готова обсуждать все детали предполагаемого плана. Но и принципиальный отказ Киева Москву также устраивает, «поскольку это ведет к достижению целей СВО вооруженным путем». «Но мы, как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем», – добавил глава государства.

    Днем ранее глава государства заявил, что политическое руководство Украины давно превратилось в организованное преступное сообщество, которое продолжает удерживать власть для личного обогащения под предлогом войны с Россией. «Это стало хорошо известным теперь фактом по результатам антикоррупционного расследования в самой Украине. И думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей, офицерского состава, а тем более простых солдат. Им не до этого», – пояснил Путин.

    22 ноября 2025, 13:05 • Видео
    Германия возглавила антироссийский альянс

    Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными сломами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    21 ноября 2025, 20:36 • Новости дня
    Сейм Польши потребовал перенести российское посольство в Варшаве

    Парламент Польши принял резолюцию о переносе посольства России в Варшаве

    Сейм Польши потребовал перенести российское посольство в Варшаве
    @ Radek Pietruszka/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Польши поддержал инициативу о переносе российского посольства из-за близости к правительственным зданиям, никто не был против, один депутат воздержался, пишут СМИ.

    Сейм Польши принял резолюцию, в которой правительство призывают принять меры по переносу посольства России в Варшаве, передает ТАСС. Документ опубликован после того, как за него проголосовали 439 депутатов, никто не выступил против, а один воздержался. Резолюция внесена депутатами оппозиционной партии «Право и справедливость», а инициатором был ее председатель Ярослав Качиньский.

    Качиньский объяснял необходимость переноса тем, что нынешнее расположение российского посольства на улице Бельведерской опасно из-за непосредственной близости к важным государственным объектам, включая министерство национальной обороны, резиденцию премьера и президентский дворец Бельведер. Он отметил, что безопасность польских властей требует изменения адреса дипмиссии.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что рассмотрел юридические аспекты вопроса и выяснил, что Россия владеет земельным участком под посольством на законных основаниях. Дело в том, что Советский Союз приобрел землю после войны у частного владельца. По словам министра, резолюция сейма не повлечет юридических последствий для российского посольства.

    Здание российского посольства строилось в 1954–1956 годах и предназначалось для посольства СССР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Польши приняли решение о закрытии последнего российского генконсульства в Гданьске. Москва оценила этот шаг как намеренное ухудшение отношений между странами и пообещала принять зеркальные меры.

    МИД России намерен снизить дипломатическое и консульское присутствие Польши на российской территории в ответ на действия Варшавы.

    21 ноября 2025, 21:05 • Новости дня
    Путин пригрозил Киеву новыми «Купянсками»

    Путин пригрозил Киеву повторением событий в Купянске на других участках фронта

    Путин пригрозил Киеву новыми «Купянсками»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отказ Киева обсуждать предложения президента США Дональда Трампа приведет к повторению событий, аналогичных произошедшему в Купянске, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

    По словам Путина, европейские страны и украинская сторона должны осознавать ответственность за подобные решения, передает РИА «Новости».

    Президент заявил, что ситуация в освобожденном украинскими войсками Купянске была существенно иной, чем заявлялось в Киеве. «Только один самый свежий пример – Купянск. Совсем недавно, как мы помним, 4, по-моему, ноября, то есть две недели тому назад в Киеве публично заявляли, что в этом городе находится не более 60 российских военнослужащих, и в течение ближайших нескольких дней, как было сказано, этот город будет полностью деблокирован украинскими войсками», – напомнил он.

    По словам президента, на самом деле город уже тогда практически полностью контролировался российскими силами: «Хочу вас проинформировать о том, что уже на тот момент, на 4 ноября, город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских Вооруженных Сил. Наши ребята, что называется, только добирали, зачищали только отдельные кварталы и улицы. Судьба города в тот момент уже окончательно была решена».

    Путин также отметил, что заявления Киева могут свидетельствовать либо о недостатке объективной информации, либо о неспособности ее правильно оценивать: «О чем это говорит? Или у киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить».

    «Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Может быть, не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

    Российский лидер допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине.

    Напомним, Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск. В пятницу Минобороны впервые показало кадры освобождения Купянска.

    21 ноября 2025, 16:38 • Новости дня
    Озвучены угрозы США при отказе Киева от мирного плана

    Reuters: США пригрозили прекратить поставки оружия Киеву при отказе от мирного плана

    Озвучены угрозы США при отказе Киева от мирного плана
    @ Wolfgang Maria Weber/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом предупредил власти Украины о прекращении военной и разведывательной поддержки, если американский план урегулирования не будет подписан до 27 ноября.

    Администрация США предъявила Украине ультиматум, требуя до 27 ноября подписать предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта, передает Reuters. В противном случае Белый дом пригрозил прекратить поставки вооружений и обмен разведывательными данными с Киевом, отмечает агентство со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    По данным Reuters, на этот раз давление со стороны США оказалось значительно сильнее, чем ранее. Официальные лица утверждают, что Украина раньше уже сталкивалась с подобным давлением, но текущий ультиматум стал самым жестким за все время противостояния.

    Американский план, как утверждается, предполагает подписание документов о мире на условиях Вашингтона. Детали предложенного урегулирования агентством не раскрываются, однако источники подчеркивают, что времени на принятие решения у Киева остается крайне мало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт об ответственности за коррупцию при использовании выделяемых средств. Вашингтон убрал из этого документа требование о проведении аудита всей международной помощи с самого начала спецоперации на Украине.

    21 ноября 2025, 20:59 • Новости дня
    Путин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем

    Путин заявил о готовности России к мирным переговорам по Украине

    Путин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова обсуждать мирное урегулирование, но отказ Киева от переговоров лишь приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем, заявил президент Владимир Путин на совещании с Совбезом.

    Путин отметил: «И в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы. Но мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы», передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и его администрация рассматривают вариант подписания мирной сделки между Россией и Украиной до конца 2025 года.

    22 ноября 2025, 07:23 • Новости дня
    Вэнс назвал ключевые условия для мирного соглашения по Украине

    Вэнс: Критики плана США по Украине искажают реалии на земле

    Вэнс назвал ключевые условия для мирного соглашения по Украине
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс обозначил три ключевых условия для мирного соглашения по конфликту на Украине.

    Венс заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что любой мирный план должен предусматривать прекращение боевых действий и сохранение суверенитета Украины; быть приемлемым как для России, так и для Украины; максимально способствовать предотвращению возобновления военных действий в будущем.

    «Любая критика мирного соглашения, над которым работает администрация, либо неверно его понимает, либо искажает некоторые критические реалии на земле», – заявил он.

    По его словам, распространено ошибочное мнение, что через увеличение финансовой и военной поддержки или санкций можно добиться победы. «Мир не будет установлен неудачливыми дипломатами или политиками, живущими в мире фантазий. Его могут установить умные люди, живущие в реальном мире», – заявил Вэнс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили план для мирного урегулирования российско-украинского конфликта, который на Западе с возмущением назвали «капитуляцией» Украины.


    21 ноября 2025, 21:36 • Новости дня
    В России вступил в силу запрет на вождение после катинонов

    Верховный суд признал вождение после катинонов основанием для наказания

    В России вступил в силу запрет на вождение после катинонов
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховный суд России подтвердил, что управление автомобилем после употребления синтетических катинонов считается административным правонарушением – водитель лишается прав и получает крупный штраф.

    Верховный суд России утвердил запрет на управление транспортными средствами после употребления катинонов, передает ТАСС. Соответствующее положение содержится в постановлении по делу Муртазаева Мурата Юсуфовича, которое дошло до высшей судебной инстанции.

    Определение и постановление судов нижней инстанции в отношении Муртазаева оставить без изменения, жалобу Муртазаева  – без удовлетворения, говорится в решении Верховного суда.

    Ранее судом первой инстанции водитель был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен прав управления автомобилем на год и девять месяцев за вождение в состоянии опьянения. Как уточняет агентство, экспертиза выявила в крови Муртазаева синтетические катиноны, признанные психотропными веществами.

    Верховный суд подчеркнул, что обнаружение катинонов в крови однозначно свидетельствует о состоянии опьянения. Таким образом, правоприменительная практика по управлению автомобилем после употребления этих веществ стала однозначной.

    Катиноны – это класс психоактивных веществ, химически близких к амфетаминам. Они действуют преимущественно как стимуляторы центральной нервной системы, вызывая повышенную активность, эйфорию, усиление энергии и, в ряде случаев, галлюцинации. Часто катиноны называют «солевыми» или «дизайнерскими наркотиками», поскольку они могут синтезироваться с изменением структуры для обхода законов о контролируемых веществах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил о возможности появления перечня лекарств, прием которых станет основанием для лишения водительских прав. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил создать отечественную систему учета и кодирования отравлений наркотическими и психоактивными веществами.

    21 ноября 2025, 21:24 • Новости дня
    Путин: Украина и ее европейские союзники находятся в иллюзиях о поражении России
    Путин: Украина и ее европейские союзники находятся в иллюзиях о поражении России
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время заседания с Совбезом РФ заявил, что Украина и ее европейские союзники «до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя».

    Путин подчеркнул: «Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя». По мнению президента, корень подобной позиции связан не только с низким уровнем компетентности, но и с отсутствием объективной информации о реальной обстановке на фронте, передает ТАСС.

    Президент добавил, что ни на Украине, ни в Европе не осознают возможных последствий таких заблуждений и не понимают, к чему это может привести.

    Ранее Путин заявил, что отказ Киева обсуждать предложения президента США Дональда Трампа приведет к повторению событий, аналогичных произошедшему в Купянске.

    Российский лидер также сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

    21 ноября 2025, 18:38 • Новости дня
    Минэнерго Украины сообщило о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС страны

    Минэнерго Украины: Повреждены всех крупные ТЭС и ГЭС страны

    Минэнерго Украины сообщило о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС страны
    @ Kozakkostya/wikipedia.org

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Все масштабные объекты тепло- и гидроэнергетики на Украине повреждены, из-за чего экспорт электроэнергии полностью прекратился, сообщили в Минэнерго страны.

    Министерство энергетики Украины заявило, что все крупные тепловые и гидроэлектростанции страны получили повреждения. Их возможности производить электроэнергию значительно снизились. А потребности потребителей остались на прежнем уровне, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на соцсети ведомства.

    Сейчас все доступные мощности электростанций работают исключительно для внутреннего потребления. Экспорт электроэнергии за пределы Украины полностью прекращен, отметили в Минэнерго страны.

    Причины повреждений не раскрываются. Не приводятся также подробности о масштабах разрушений и планах о будущем восстановлении электростанций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Минобразования Украины заявили, что из-за массовых отключений электроэнергии обучение в школах зимой могут приостановить и перенести занятия на лето.

    Власти Украины предупредили, что наступающая зима будет для населения тяжелее, чем в прежние годы. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль также заявил, что зима на Украине будет самой тяжелой для страны.

    22 ноября 2025, 11:17 • Новости дня
    FT: Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы
    FT: Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тон встречи министра армии США Дэниела Дрисколла с европейскими послами и чиновниками, прошедшей вечером в пятницу, можно описать как «тошнотворный», сообщает газета Financial Times.

    Встреча министра армии США Дэниела Дрисколла с европейскими послами и чиновниками вечером в пятницу прошла в крайне напряжённой атмосфере, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. По словам одного из высокопоставленных европейских чиновников, тон мероприятия был «тошнотворным», что подчеркивает значительное недовольство европейской стороны предложенным подходом Соединенных Штатов.

    В ходе обсуждения представители администрации Трампа заявили украинским и европейским участникам, что пространства для переговоров по американскому плану завершения военного конфликта практически нет. Как пишет Financial Times в материале, посвященном деталям закрытых переговоров, американская сторона дала понять: ее позиция будет жесткой.

    Дрисколл в свою очередь попытался продемонстрировать оптимизм, однако прямо предупредил, что Вашингтон не намерен проявлять особую гибкость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Guardian заявила о вероятном визите американских генералов в Москву. Вашингтон допустил возможность корректировки плана урегулирования по просьбе Киева. Украина провела переговоры с США по мирному плану.

    22 ноября 2025, 09:49 • Новости дня
    Дрон привел украинских бойцов на российские позиции
    Дрон привел украинских бойцов на российские позиции
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дрон ВСУ привел военнослужащих ВСУ на позиции ВС РФ, рассказал военнослужащий 3-ей общевойсковой армии группировки войск «Южная».

    По его словам, беспилотник ВСУ по ошибке привел группу украинских военнослужащих прямо на российские позиции в районе Северска, передает РИА Новости. Он добавил, что четверо бойцов ВСУ следовали за дроном, не понимая, куда идут и зачем.

    Кроме того, он отметил, что украинские солдаты не ориентируются на местности и не владеют ситуацией вокруг себя. По его словам, у ВСУ наблюдается хаос, отсутствует взаимодействие между командирами и нет полноценного обмена данными между подразделениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский пленный заявил о пьянстве и вымогательстве денег среди командиров вооруженных сил Украины. Офицер ВСУ ранее рассказывал о случаях пьянства в украинской армии. Пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей.

    22 ноября 2025, 06:32 • Новости дня
    Министр армии США Дрисколл: Армия России сравнима с американской по технологиям
    Министр армии США Дрисколл: Армия России сравнима с американской по технологиям
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Все армии в мире, кроме армий России, Украины и Израиля, отстают от американских вооруженных сил в плане технологий, в частности, в сфере БПЛА, заявил министр армии США Дэниел Дрисколл.

    «Я думаю, что все страны мира, за исключением, возможно, Украины, России и, возможно, Израиля, отстают», – приводит слова Дрисколла РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    По его словам, эти три страны находятся в состоянии военного конфликта, что вынуждает их внедрять инновационные решения гораздо быстрее, чем это делают страны с устоявшимися бюрократическими системами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дрисколл совершил визит в Киев. СМИ сообщали, что после Киева Дрисколл намерен провести переговоры с представителями России. Guardian заявила о вероятном визите американских генералов в Москву в конце следующей недели.


    22 ноября 2025, 08:29 • Новости дня
    Офицеры ВСУ спешно сбежали из Вильчи у Волчанска
    Офицеры ВСУ спешно сбежали из Вильчи у Волчанска
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Офицеры 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ срочно эвакуируются из населенного пункта Вильча Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовики сообщили, что офицерский состав 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и других украинских подразделений приступил к срочной эвакуации из населенного пункта Вильча, который расположен южнее Волчанска, передает ТАСС. Пункты управления украинских военных также переносятся на более безопасное расстояние.

    Ситуация для ВСУ в Харьковской области ухудшается. В частности, в Волчанске подразделения 57-й бригады отступают и часть военных сдается в плен. Отмечалось также, что отдельные украинские бойцы пытаются избежать пленения, переодеваясь в гражданскую одежду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России сорвали попытку ВСУ деблокировать выход из Красноармейска. Огнеметная система поразила укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении. Потери ВСУ с начала СВО составили почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными.

    22 ноября 2025, 03:57 • Новости дня
    Росреестр предложил не возвращать квартиры жертвам мошенников без возврата денег

    Замглавы Росреестра Бутовецкий: Квартиры не стоит возвращать без возврата денег

    Росреестр предложил не возвращать квартиры жертвам мошенников без возврата денег
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае признания сделки по покупке жилья недействительной запись о праве собственности в Росреестре следует гасить только после фактического возврата продавцом полученных денег, заявил замруководителя ведомства Алексей Бутовецкий.

    По словам Бутовецкого, зачастую в судебной практике сделки признают недействительными с применением принципа «вернуть все, как было», но фактически квартира возвращается продавцу, а вопрос с возвратом средств затягивается.

    «Деньги тяжело найти. А квартира – вот она. Право собственности – это запись в реестре. Пристав просто приходит в Росреестр и говорит: гаси запись. Справедливым было бы решение, что запись о праве гасится, только когда деньги передаются обратно», – приводит его слова «Комсомольская правда».

    Бутовецкий указал со ссылкой на нормы Гражданского кодекса, что никто не может требовать исполнения обязательства, если сам не выполняет встречное обязательство.

    Эту позицию поддержала судья Верховного суда Татьяна Вавилычева. Она заявила, что до возврата денег имущество следует считать находящимся в залоге.

    Официальной статистики по аннулированию сделок с возвратом денег и недвижимости нет, но, по подсчетам Управления Росреестра по Москве, за три года выявлено 130 случаев споров, связанных с мошенничеством, повлиявших на запись в государственном реестре недвижимости. То есть кто-то лишился по суду купленной квартиры, и право собственности было «переписано» обратно на продавца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде регионов России увеличилось число случаев, когда продавцы после сделки пытаются вернуть жилье, объясняя это тем, что попали под влияние мошенников.

    Суд установил, что народная артистка России Лариса Долина подписала договор продажи квартиры в Москве под давлением телефонных злоумышленников. По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко, суды в России до недавнего времени вставали на сторону покупателей, но после появления прецедента появилась неоднозначность в решениях.

    В ноябре Верховный суд Якутии отменил решение о возврате квартиры пенсионерке, которая лишилась жилья после продажи мошенникам осенью 2023 года.

