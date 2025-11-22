Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.13 комментариев
Российская премьер-лига объявила о тяжелой болезни бывшего игрока сборной России по футболу Евгения Алдонина, нуждающегося в длительном и дорогостоящем лечении.
У экс-капитана сборной России по футболу Евгения Алдонина нашли серьезное заболевание. В связи с этим Российская премьер-лига (РПЛ) начала сбор средств для поддержки его семьи. В официальном сообщении пресс-службы РПЛ отмечается: «Сейчас наша помощь очень нужна Евгению Алдонину. У него выявлено тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. На плечах Евгения – уход и воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь».
В РПЛ также подчеркнули вклад Алдонина в развитие российского футбола, как во время так и после завершения игровой карьеры, когда он регулярно проводил мастер-классы для молодежи и участвовал в образовательных проектах по всей стране.
Евгению Алдонину 45 лет, он известен по выступлениям за московский ЦСКА, где провел 315 матчей и стал пятикратным обладателем Кубка России, четырежды выигрывал Суперкубок страны и дважды – чемпионат России. В 2005 году вместе с армейцами защитник завоевал Кубок УЕФА – первую победу российского клуба в еврокубках. До ЦСКА футболист играл за «Ротор» Волгоград, позднее – за «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий». В составе сборной России Алдонин провел 29 матчей и участвовал в чемпионате Европы 2004 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Алдонин оказался в числе пострадавших экс-футболистов сборной России от мошенничеств в банке «Замоскворецкий».
Алдонин принял решение забрать свою дочь Веру в свою новую семью после брака с певицей Юлией Началовой.
Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет от остановки сердца.