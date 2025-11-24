Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».0 комментариев
Фильм «Земля, я с тобой» призван изменить представление об атомной энергетике
Премьера документального фильма «Земля, я с тобой» состоится на ВДНХ 2 декабря
2 декабря в музее «Атом» на ВДНХ состоится премьера полнометражного документального фильма «Земля, я с тобой», созданного кинокомпанией «Чайка» при поддержке Росатома. Авторы ставят целью показать российскому зрителю, что атомные технологии сегодня – это не только энергетика, но и устойчивое развитие регионов, экология и новые возможности для людей.
В центре повествования – диалог двух противоположных взглядов. Певица и блогер Арина Данилова, изначально настроенная настороженно в отношении «атома», отправляется в путешествие вместе с заместителем директора департамента коммуникаций Росатома Константином Рудером. Их спор становится основой исследования о том, действительно ли атомная энергетика может стать инструментом сохранения планеты, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Режиссер Ольга Упорова отмечает, что команда фильма впервые получила доступ на объекты, куда обычного зрителя не пустят: от арктических станций до закрытых городов. Зрители увидят кадры со строящейся турецкой АЭС «Аккую», побывают в арктическом Певеке на борту первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции; далее повествование переносится в закрытый «атомный город» Green City в Бангладеш, а затем в российский Заречный – мировую столицу быстрых реакторов. Камера не только фиксирует современные технологии, но и показывает людей, чья жизнь изменилась благодаря развитию атомной отрасли. Финалом этого путешествия становится авторская песня Арины Даниловой «Земля, я с тобой», ставшая саундтреком и названием проекта.
В съемках ленты принял участие Евгений Адамов – бывший министр атомной энергетики России, а ныне научный руководитель направления «Прорыв».
Авторы фильма называют свою работу доказательством того, что атомная энергетика сегодня – это не только высокий технологический потенциал, но и реальный вклад в сохранение природы, поддержку удалённых регионов и развитие международного сотрудничества.